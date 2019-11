Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (08.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Energieeffiziente und natürliche Bausysteme würden sich einer steigenden Beliebtheit erfreuen. Als Marktführer dürfte STEICO überproportional profitieren - trotz Brexit-Chaos und steigender Strompreise. Mit dem Sprung über das Hoch bei 28 Euro würden dazu auch die charttechnischen Rahmenbedingungen geschaffen.Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich zuletzt zwar spürbar eingetrübt. Die europäische Bauwirtschaft könne sich jedoch von diesem Trend abkoppeln. Es gebe gute Gründe, die auch künftig für eine starke Baukonjunktur sprechen würden. "In Deutschland, wie auch in vielen europäischen Ländern, wird weiterhin unter Bedarf gebaut", so STEICO-Finanzvorstand Dr. David Meyer gegenüber dem "Aktionär". "Gleichzeitig bewegt sich die Sanierungsquote im Bereich von einem Prozent und ist damit viel zu niedrig, um den Gebäudebestand in einem angemessenen Zeitraum zu modernisieren." Zudem halte der Trend Richtung Holzbau an. "Nicht zuletzt dürfte sich das Klimapaket der Bundesregierung als Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft erweisen", lege Meyer nach.Im Gespräch werde schnell klar: Das in Feldkirchen ansässige Unternehmen sei sowohl strategisch als auch operativ gut aufgestellt, um das eigene Wachstum in der ökologischen Nische voranzutreiben und dabei den konventionellen Dämmstoffen Marktanteile abzunehmen. "STEICO hat den aktuellen Marktboom richtig antizipiert und kann nun die Früchte vorangegangener Kapazitätsexpansionen ernten", stimme Jonas Blum von Warburg Research zu. "Das Resultat sind hohe Margen bei einem attraktiven Umsatzwachstum", so der Analyst weiter.Mit einem Erlösplus von 16,6 Prozent auf 75,7 Millionen Euro und einer operativen Marge von 17,4 Prozent (Vorjahr: 11,1 Prozent) sei das dritte Quartal 2019 das erfolgreichste der Unternehmensgeschichte gewesen. "Wir konnten von einer hohen Nachfrage profitieren und unsere Produktionsanlagen mit hoher Auslastung betreiben", so der Finanzvorstand. Allerdings habe es auch einen positiven Sondereffekt gegeben: Die polnische Regierung habe wegen sprunghaft gestiegener Strompreise ein Kompensationsprogramm beschlossen. "Im Rahmen dessen haben wir im dritten Quartal eine Gutschrift von rund 2,4 Millionen Euro erhalten, die sich ergebniserhöhend auswirkt", so Meyer. Im kommenden Jahr seien in Polen aber keine Kompensationszahlungen zu erwarten.Der Vorstand sei aber für einen steigenden Strompreis gewappnet. Hintergrund: Für die Produktion brauche STEICO Wärme und Dampf. Die Versorgung werde am polnischen Standort Czarnków über ein eigenes Biomassekraftwerk abgedeckt. Im Regelbetrieb würden also keine fossilen Energieträger mehr eingesetzt. "Dadurch werden wir sowohl von Kostensteigerungen bei Kohle wie auch bei CO2-Zertifikaten unabhängig", so Meyer. "Eine elektrische Turbine am gleichen Standort soll zudem erzeugten Dampf in Biomassekraftwerken in Strom konvertieren, was STEICOs Nachhaltigkeitsfokus noch einmal mehr unterstreicht", ergänze Analyst Blum. Damit sollte STEICO die Energiekosten stabil halten und eine verlässliche Kalkulationsgrundlage für die Produktion schaffen.Ein Unsicherheitsfaktor bleibe der Brexit. Großbritannien habe mit knapp zwölf Prozent Umsatzanteil zu den Kernmärkten von STEICO gezählt. "Durch unternehmensseitig aufgebaute Lagerbestände und keiner Zollverpflichtung nach WTO für STEICOs Kernprodukt Stegträger sehen wir eine gewisse Entschärfung der Situation", so der Warburg-Experte.Die Nachfrage nach ökologischen Dämmstoffen und der Holzbau dürften auch durch ein Umdenken in der Gesellschaft noch über längere Zeit stimuliert werden. STEICO sollte es dabei gelingen, sich als Marktführer selbst in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten und Umsatz und Gewinn zu steigern. Mit dem Sprung über das Hoch bei 28 Euro würden dazu auch die charttechnischen Rahmenbedingungen geschaffen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2019)Mit Material von dpa-AFX