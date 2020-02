Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (10.02.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) unter die Lupe.Mit einem Umsatzwachstum von 2,2% im Schlussquartal und einer Steigerung des Vorsteuergewinns um 20% auf 5,4 Mio. Euro habe STEICO im Schlussquartal ordentlich abgeschnitten. Und das Management bleibe für die weitere Entwicklung sehr optimistisch.Mit einer Steigerung des Umsatzes um 11,5% auf 281 Mio. Euro und des Vorsteuergewinns um 34,7% auf 31,4 Mio. Euro sei 2019 für STEICO ein Rekordjahr gewesen. Und trotz der Konjunktureintrübung rechne der Vorstand für die laufende Periode wegen der hohen Dynamik im Holzbausektor mit einem weiteren Wachstum um 10%. Für die EBIT-Marge werde ebenfalls ein Wert von 10% in Aussicht gestellt, was zum Vorjahr (11,6%) einem deutlichen Rückgang entsprechen würde. Die Experten würden aber glauben, dass hier mit Puffer geplant worden sei und würden eine Rendite von mindestens 11% erwarten.Nach der jüngsten Rally habe die STEICO-Aktie kurzfristig Konsolidierungsbedarf. Im Anschluss sollte sich der positive Trend bei einer Fortsetzung der starken operativen Entwicklung aber wieder durchsetzen, daher erhöhen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" das in der letzten Woche bereits angehobene Kursziel noch einmal auf 40 Euro. (Ausgabe 5 vom 08.02.2020)Börsenplätze STEICO-Aktie:XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:33,50 EUR +1,21% (10.02.2020, 15:03)