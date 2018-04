Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an. Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (03.04.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).SPORTTOTAL habe vergangenen Donnerstag den Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht und einen Ausblick für die nächsten Jahre gegeben.Umsatz auf Vorjahresniveau: Der Umsatz habe mit 60,3 Mio. Euro auf Höhe des Vorjahres (Vj.: 59,9 Mio. Euro) gelegen. Bereinigt um die Umsatzbeiträge aus nicht fortgeführten Bereichen (sport media group und SOUTH&BROWSE) seien die Erlöse um 9,6% auf 55,7 Mio. Euro angestiegen. Zurückzuführen sei diese Entwicklung insbesondere auf gestiegene Umsätze im Segment LIVE, das mit einem Umsatzanteil von knapp 65% bzw. 36,2 Mio. Euro (+16% yoy) das größte Segment darstelle. Das noch im Aufbau befindliche Geschäftsfeld sporttotal.tv im Segment DIGITAL habe im Wesentlichen im Zusammenhang mit Werbe- und Sponsoringaktivitäten der Partner (Hyundai, Allianz, Deutsche Post und Deutsche Telekom) ein Umsatzvolumen von 2,2 Mio. Euro (MONe: 1,8 Mio. Euro) erzielt.Rückkehr zur Profitabilität: SPORTTOTAL habe trotz des Konzernumbaus mit Anfangsinvestitionen in das neue DIGITAL-Segment mit 0,5 Mio. Euro ein positives EBIT aus den fortgeführten Bereichen (Vj.: -3,6 Mio. Euro) erreicht. Unter Berücksichtigung der aufgegebenen Geschäftsbereiche sowie des erzielten Buchgewinns i.H.v. 1,2 Mio. Euro aus den Veräußerungen sei das Ergebnis auf 1,5 Mio. Euro gestiegen.Fazit: SPORTTOTAL habe im vergangenen Jahr die richtigen Schritte eingeleitet, um zukünftig profitabel zu wachsen. Für positiven Newsflow dürften weitere Meilensteine hinsichtlich der zuletzt angekündigten mehrdimensionalen Erweiterung der sporttotal.tv-Plattform sorgen.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, hat daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die SPORTTOTAL-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 5 Euro bekräftigt. (Analyse vom 03.04.2018)