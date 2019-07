Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Heute wurden die ersten 13 "Modellvorhaben Smart Cities" bekannt gegeben. Beworben hatten sich deutschlandweit rund 100 Städte und Gemeinden mit Projektskizzen, so Bernhard Daldrup, bau- und wohnungspolitischer Sprecher, und Elisabeth Kaiser, zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



"Viele Kommunen sind heute schon Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Ob Gera, Solingen oder Wolfsburg - Städte und Gemeinden haben sich inzwischen auf den Weg zur Smart City gemacht. Als Bund unterstützen wir mit dem neuen Programm "Modellvorhaben Smart Cities" Zukunftsprojekte für die Entwicklung und Nutzung digitaler Technologien in der Stadtentwicklung. Mit der Förderung der ersten 13 Smart City Modellvorhaben erproben wir in Kommunen beispielhaft strategische und integrierte Smart-City-Ansätze. Die Förderentscheidung beruht auf einem mehrstufigen Auswahlprozess. Weitere Modellvorhaben sollen im nächsten Jahr dazukommen.



Die überaus große Resonanz zeigt, dass das Programm Modellvorhaben Smart Cities von hoher Bedeutung für die Kommunen ist. Die Förderung der ausgewählten Modellstandorte werden deutliche Impulse für die Kommunen und die Stadtentwicklungspolitik insgesamt auslösen. Damit gelingt es uns, unsere Städte und Gemeinden zukunftsfähig zu gestalten. Digitalisierung muss dabei mit und für die Menschen vor Ort gestaltet und genutzt werden. Unser Ziel sind lebenswerte, nachhaltige und moderne Städte und Gemeinden." (10.07.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.