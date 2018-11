Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am Sonntag ereignete sich eine besorgniserregende Eskalation zwischen der Ukraine und Russland, so Christian Petry, europapolitischer Sprecher, Johannes Schraps, zuständiger Berichterstatter und Metin Hakverdi, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Das Asowsche Meer gilt nach einem bilateralen Vertrag als russisch-ukrainisches Binnenmeer und steht demzufolge sowohl Handels- als auch militärischen Schiffen beider Länder offen. Die von Russland verhängte Seeblockade ist nicht akzeptabel und muss dringend aufgehoben werden. Die gefangenen Seeleute und die drei Schiffe müssen sofort freigegeben werden.Die Annexion der Krim und der Krieg in der Ostukraine dauern nun fast fünf Jahre. Mehr als 10.000 Ukrainer sind im Verlauf des Konflikts bis dato ums Leben gekommen. Die Ereignisse auf dem Asowschen Meer zeigen deutlich, dass es sich nicht um einen "Frozen Conflict" handelt. Es handelt sich um einen Krieg, der jederzeit eskalieren kann. Wir fordern deshalb dringend diplomatische Anstrengungen für eine politische Lösung. Die russische und die ukrainische Seite müssen zurück an den Verhandlungstisch. Die Umsetzung des Minsker Abkommens muss intensiv vorangebracht werden." (27.11.2018/ac/a/m)