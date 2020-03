Börsenplätze SNP-Aktie:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen.



Mit dem einzigartigen BLUEFIELDTM Ansatz und der weltweit führenden SNP Business Transformation Plattform CrystalBridge sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Businesstransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (04.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unter die Lupe.Am Ende des ersten Quartals eines jeden Jahres stehe für den DAX nur eine außerordentliche Überprüfung an. Für potenzielle Aufsteiger würden dann strengere Maßstäbe angelegt, als dies zur regulären Index-Anpassung im September der Fall sei. Regulär würden zugleich der MDAX und der SDAX überprüft.Im MDAX dürfte es im März keine Anpassungen geben. Im SDAX könnten dagegen bis zu sechs Wechsel anstehen. Doch es mangele derzeit an qualifizierten Unternehmen, um die Lücken aufzufüllen.Im SDAX gebe es mit dem UV-Technologie-Spezialisten Dr. Hönle und der Heidelberger Druck zwei Kandidaten, die den Regeln der Deutschen Börse zufolge wohl ausgetauscht werden müssten. Ebenfalls auf einem Abstiegsplatz befinde sich Experten zufolge SGL CARBON. Darüber hinaus seien auch der Ingenieursdienstleister Bertrandt und die Deutsche Beteiligungs AG gefährdet.Doch welche Unternehmen seien qualifiziert genug, all diese zu ersetzen? Mit den jüngsten Aufnahmen von LPKF Laser für TLG Immobilien und Elmos Semiconductor für Adler Real Estate sei die Luft sehr dünn geworden. Experten würden mit einer Rückkehr des Möbelhändlers Steinhoff rechnen. Fraglich bleibe, ob der erst 2018 an die Börse gegangene Bürovermieter Godewind vor seiner Übernahme durch Covivo auch noch in den Index komme. Im Rennen seien noch BayWa, Stratec oder auch der Real-Depot-Wert SNP Schneider-Neureither & Partner.Ein SDAX-Aufstieg würde die Aktie noch mehr in den Fokus rücken. Aber auch ungeachtet dessen dürfte die SNP-Aktie ihre Aufwärtsbewegung nach der jüngsten Corona-Korrektur schon bald wieder aufnehmen und neue Höchstkurse ansteuern, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link