Xetra-Aktienkurs SNP-Aktie:

55,30 EUR +7,38% (17.12.2020, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs SNP-Aktie:

55,20 EUR +5,75% (17.12.2020, 11:44)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen.



Mit dem einzigartigen BLUEFIELDTM Ansatz und der weltweit führenden SNP Business Transformation Plattform CrystalBridge sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Businesstransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (17.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unter die Lupe.SNP Schneider-Neureither & Partner sei im Wandel zu einem Softwarespezialisten für digitale Transformationsprojekte. Im Rahmen dessen solle nun die polnische Tochter verkauft werden. 51% der SNP Poland würden dabei an die ebenfalls börsennotierte All for One Group gehen. Ein Preis sei nicht genannt worden.Die Gesellschaft sei auf Kurs. Die Nachfrage nach SNP-Software und nach Serviceleistungen entwickele sich insgesamt sehr gut. Zudem habe das Heidelberger Unternehmen sein Partnernetzwerk international weiter ausbauen. Die Projektpipeline sei gut gefüllt. Die Jahresprognosen seien daher zuletzt bestätigt worden.Bei einer anhaltend hohen Nachfrage nach SNP-Software und einer erfolgreichen Umsetzung der Partnerstrategie dürfte sich das Wachstum nach dem traditionell starken Q4 im kommenden Jahr nachhaltig beschleunigen. Die Aktie könne sich wieder von der 50-Euro-Marke lösen. Bei einem anhaltend positiven Newsflow sollte das Papier schon bald Kurs auf die 60-Euro-Marke nehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze SNP-Aktie: