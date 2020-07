Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze SNP-Aktie:



Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:

54,30 EUR +4,42% (17.07.2020, 16:47)



Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

54,40 EUR +4,62% (17.07.2020, 16:55)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen.



Mit dem einzigartigen BLUEFIELDTM Ansatz und der weltweit führenden SNP Business Transformation Plattform CrystalBridge sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Businesstransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com (17.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SNP Schneider-Neureither & Partner habe nach den Q2-Zahlen die Gelegenheit genutzt, sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld für weiteres Wachstum zu verschaffen. Die Aussichten seien vielversprechend. Die Aktie habe ihre Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen.An den Rahmenbedingungen habe sich nichts geändert: IT-Landschaften müssten kontinuierlich angepasst werden. Eine veraltete Daten-Infrastruktur könne sich kein Unternehmen leisten. Bis Ende 2024 müssten zudem noch mehrere Tausend SAP-Kunden den aufgezwungenen Wechsel zur vierten Produktgeneration S/4HANA vollziehen.Um in diesem Markt weiter wachsen zu können, habe SNP in dieser Woche 610.000 neue Aktien zum Stückpreis von 46 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Aktienzahl werde sich also um rund neun Prozent erhöhen. Am Ende würden damit zusätzliche 28 Millionen Euro für lukrative Zukäufe in der Firmenkasse schlummern.Zuvor habe die Gesellschaft über ein solides zweites Quartal berichtet und die im Frühjahr gesenkte Jahresprognose bestätigt. Bei Umsätzen zwischen 145 und 170 Millionen Euro (Vorjahr: 145,2 Millionen Euro) werde eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich (Vorjahr: 4,8 Prozent) angepeilt. Abgerechnet werde das Übergangsjahr 2020 traditionell erst im wichtigen und starken Schlussquartal.Die Aktie habe in den letzten Tagen wieder Fahrt aufgenommen. Die Analysten von Warburg Research hätten ihr Kursziel nach Zahlen und Kapitalerhöhung auf 63 Euro erhöht, nachdem es erst wenige Tage zuvor von 51 auf 60 Euro hochgesetzt worden sei."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende SNP-Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link