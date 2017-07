Die Experten von "Vorstandswoche.de" würden die Erwartungen bei der Marge in diesem Jahr aufgrund der Übernahme und Wachstumsinvestitionen nicht zu hoch ansetzen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Es komme im Ergebnis nicht darauf an, ob SNP in diesem Jahr eine EBIT-Marge von 7 oder 10% erreiche. Schneider-Neureither habe ein Jahr Schonfrist. 2018 müssten die Kassen wieder kräftig klingeln. Dann könnte es mit der Aktie rasant nach oben gehen. Sollten zudem noch US-Investoren heiß auf die Aktie werden, seien mindestens weitere 50% Kursgewinn drin. Vorstandswoche-Altfavorit SNP habe nunmehr ausreichend korrigiert und konsolidiert. Die Aktie könnte wieder ins Laufen kommen.



Börsenplätze SNP-Aktie:



Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:

39,105 EUR -1,09% (29.06.2017, 13:17)



Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

39,156 EUR -0,83% (29.06.2017, 11:41)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner AG:



Die SNP AG (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Landschaften zu konsolidieren und schnell und wirtschaftlich an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei versteht sich SNP als Katalysator und Beschleuniger der digitalen Transformation.



Mit SNP Transformation Backbone bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware an, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und standardisiert umsetzt. Sie beruht auf Erfahrungen, die SNP in über 4.000 Projekten weltweit mit ihren softwarebezogenen Dienstleistungen für Business Landscape Transformation gesammelt hat.



Die SNP AG beschäftigt in Europa, Südafrika und den USA rund 350 Mitarbeiter, davon rund 250 in Deutschland. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2014 einen Umsatz von rund 31 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus der Industrie, Finanzsektor und Dienstleistungsumfeld. Die SNP AG wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (29.06.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner AG (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) weiter für kaufenswert.Die Fusion zwischen Linde und Praxair sei beschlossene Sache. Bei dem Zusammenschluss dieser beiden Großkonzerne gebe es viele Aufträge an IT- und Beratungshäuser zu vergeben, da die gesamten IT-Landschaften konsolidiert und die Systeme zusammengeführt werden müssten. Ein möglicher Profiteur dieser Fusion könnte die Heidelberger SNP AG sein.Der Spezialist für Service und Software für die Transformation der IT-Landschaften kenne sich mit derartigen Fusionen bestens aus und habe schon reichlich Erfahrungen darin gesammelt. SNP-Chef Andres Schneider-Neureither könne sowohl Linde als auch Praxair mit exzellenten Referenzen überzeugen. SNP sei beispielsweise bei Siemens gesetzt, wenn es um derartige Themen gehe. Zudem habe SNP ein großes Projekt (Aufspaltung SAP-Landschaft) bei Hewlett-Packard erfolgreich abschließen können. Im letzten Jahr sei die Gesellschaft von DuPont und Dow Chemical anlässlich ihrer Fusion damit beauftragt worden, die SAP-Systemlandschaften dieser Chemiegiganten zusammenzuführen. Schneider-Neureither solle hier mit seiner Software und seinem Team die US-Konzerne voll und ganz überzeugt haben. Das Auftragsvolumen habe bei über 10 Mio. US-Dollar gelegen.Die beiden Chemiegiganten hätten mit der Beauftragung von SNP richtig viel Geld gespart. Eine Mandatierung der großen Beratungshäuser wäre deutlich teurer gewesen für Dow Chemical und DuPont. SNP habe eine geniale Software; daher müssten sie beim Kunden deutlich weniger Mitarbeiter einsetzen als große Beratungshäuser.Einer der Wettbewerber für das Projekt in den USA sei beispielsweise Accenture gewesen. Die Chancen, nunmehr also auch von Linde/Praxair beauftragt zu werden, seien durchaus hoch. An den Referenzen und an der Software von SNP werde es sicherlich nicht scheitern.Bei Wettbewerbern und auch Softwareexperten sei inzwischen anerkannt, dass SNP zur ersten Liga zähle, wenn es um Transformationen und komplexe IT-Themen gehe. SNP sei bei Großprojekten für M&A-Transaktionen auf der ganzen Welt zumindest im Gespräch. Standard sei die Software derzeit natürlich noch nicht. Schneider-Neureither wolle mit seiner Firma in den nächsten Jahren kräftig wachsen und richtig Gas geben. Branchenkenner berichten uns, dass er voll und ganz von seiner Software überzeugt ist, dass er deshalb in den letzten Monaten massiv Aktien seines Unternehmens aus der eigenen Tasche gekauft hat, so die Experten von "Vorstandswoche.de".In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres habe die Firma ein Umsatzplus von fast 17% auf 21.6 Mio. Euro erzielt. In Q1 sei kräftig investiert worden, so dass die Erträge nicht sonderlich sexy ausgefallen seien. Schneider-Neureither habe zahlreiche Millionen als Sonderaufwendungen klassifiziert, um so bildlich bessere Erträge darstellen zu können. Die Experten von "Vorstandswoche.de" haben aber Zweifel, ob dies so tatsächlich sachgerecht ist. Aber das sei allenfalls ein Schönheitsfehler und Nebenkriegsschauplatz, wenn er in den nächsten zwölf bis 24 Monaten liefere. Berichtet worden sei für Q1 ein negatives EBITDA von 1,8 Mio. Euro und EBIT von minus 2,4 Mio. Euro. Mit den Zahlen für Q2 werde der Firmenchef ebenfalls keinen Blumentopf gewinnen. Ab dem 2. Halbjahr werde es auf der Ertragsseite deutlich besser.Jüngst habe Schneider-Neureither seine gut gefüllte Kriegskasse eingesetzt und die polnische BCC Gruppe annektiert. BCC zähle zu den größten SAP-Partnern in Mittel- und Osteuropa und sei auf die Bereiche SAP-Dienstleistungen, Softwareentwicklung und Cloud Provisioning spezialisiert. Die Firma passe perfekt zu SNP. 2016 habe diese Umsätze in Höhe von 20 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielt. Den Kaufpreis könnten Aktionäre im kommenden Halbjahresbericht im Detail nachlesen.Aufgrund der Übernahme habe der CEO die Umsatzprognose für 2017 angehoben. Er rechne nunmehr mit einem Umsatz von rund 110 Mio. Euro anstatt eines Umsatzes zwischen 96 und 100 Mio. Euro. Die EBIT-Marge habe der CEO bisher von 9 auf 11% taxiert. Bei größerem Wachstum sehe er dies allerdings in einer Bandbreite zwischen 7 und 12%.