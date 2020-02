Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (28.02.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf habe am 27.02 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, die wie von Gröning antizipiert deutlich über der zuletzt kommunizierten Guidance liegen würden.Der Konzernerlös sei im abgelaufenen Geschäftsjahr auf über 75,0 Mio. Euro (> +6% yoy) gestiegen, womit nicht nur die im Oktober angepasste Prognose (65,0-67,0 Mio. Euro), sondern auch die jüngst angehobene Analystenschätzung (73,7 Mio. Euro) und sogar die ursprüngliche Guidance (72,0-75,0 Mio. Euro) habe übertroffen werden können. Analog hierzu liege auch das EBIT mit deutlich über 6,0 Mio. Euro (> +13% yoy) oberhalb des Unternehmensziels (jüngst: 4,5-5,0 Mio. Euro; ursprünglich: 5,5-6,0 Mio. Euro) und der bisherigen Analystenerwartung (5,4 Mio. Euro).Hauptgrund hierfür sei ein deutlich stärker als befürchtetes Schlussquartal im wichtigen chinesischen Markt (ca. 40% Umsatzanteil) gewesen. Dort habe die Einführung neuer Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen von Maschinen im Einsatz unter Tage ("China III") in Q3/19 zu substanziellen Produktionsumstellungen und Lieferverzögerungen der benötigten Motoren geführt, während die Nachfrage nach Maschinen mit der bisherigen Motorengeneration ("China II") eingebrochen sei. Entgegen der Erwartungen hätten zahlreiche Schlüsselkunden jedoch in Q4/19 aufgrund des dringenden Bedarfs an zusätzlicher Transportkapazität eine über den Erwartungen liegende Anzahl an Maschinen der alten Generation bestellt.H1/20 dürfte von mangelnder Verfügbarkeit der neuen Motorenserie belastet sein: Trotz der unerwartet starken Nachfragebelebung in Q4/19 dürfte das Geschäft in China in H1/20 von der weiterhin fehlenden Verfügbarkeit der neuen Motoren gedämpft werden. Gemäß Vorstand werde derzeit mit einem Abschluss des Zulassungsprozesses und dem damit verbundenen Verkaufsstart in Q3/20 gerechnet, sodass sich fortan entsprechende Aufholeffekte bieten sollten. Mittelfristig könnte SMT Scharf nach Erachten des Analysten vor dem Hintergrund des verpflichtenden Austauschs alter Maschinen ab 2021 sogar spürbar von den neuen Vorschriften profitieren. In Anbetracht der geringen Visibilität des weiteren Zulassungsprozesses und potenzieller Auswirkungen durch den Coronavirus positioniere sich der Analyst im Prognosezeitraum jedoch zunächst konservativ und gehe für das laufende Geschäftsjahr von einem stabilen Konzernerlös und einer rückläufigen EBIT-Marge aus. Letztere dürfte vor allem aus den Kosten für die Entwicklung und den Ramp-up der neuen Motorengeneration resultieren.Ungeachtet dieser temporären Schwankungen ist Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, vom strukturellen Investment Case weiterhin überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 15,50 Euro. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link