Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf habe am vergangenen Freitag seinen H1-Bericht veröffentlicht, der die vor rund drei Wochen avisierte Verbesserung der operativen Lage im Wesentlichen bestätigt. Sowohl der Konzernerlös als auch das EBIT hätten gemäß Bericht jeweils leicht unter den vorab kommunizierten vorläufigen H1-Werten (Umsatz: 31,4 Mio. Euro; EBIT: 3,2 Mio. Euro) gelegen. Ursächlich hierfür sei ein zum Stichtag noch nicht vollständig ausgeführtes Projekt in China. Die insgesamt überaus erfreuliche Entwicklung werde dadurch jedoch keineswegs getrübt.Wie von dem Analysten erwartet hätten im zweiten Quartal sowohl das Neuanlagen- (+70,4% yoy; Umsatzanteil: 50,6%) als auch das margenstarke After-Sales-Geschäft (+40,2% yoy; 49,4%) signifikant zulegen können. Geographisch betrachtet hätten sich die Zuwächse auf nahezu alle für den Konzern wesentlichen Regionen erstreckt, wobei China mit einem Beitrag von 5,9 Mio. Euro (+20,4% yoy) bzw. einem Anteil von knapp 30% trotz der weiterhin ausstehenden Zulassung der China-III-Maschinen wieder zum wichtigsten Absatzmarkt von SMT Scharf aufgestiegen sei. Lediglich Russland habe mit einem Rückgang von -6,1% yoy auf 4,6 Mio. Euro (Anteil: 23,0%) nicht mit den anderen Hauptmärkten mithalten können, da SMT Scharf dort im letzten Jahr noch von signifikanten Erlösen aus bestehenden Altprojekten profitiert habe.Trotz des starken Umsatzanstiegs im ersten Halbjahr habe der Auftragsbestand per 30.06. mit 45,1 Mio. Euro (+37,9% yoy) den zweithöchsten Stand der Unternehmensgeschichte (vs. 48,3 Mio. Euro per Ende Q1/21) markiert und damit nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau gelegen. Wesentlicher Bestandteil hiervon seien unverändert insbesondere Bestellungen für Maschinen in China, die mit der neuen lokalen Emissionsrichtlinie "China III" kompatibel seien. Deren Zulassung durch die chinesischen Behörden erwarte der Vorstand nach jüngsten Aussagen noch im aktuell laufenden dritten Quartal, sodass sich zumindest ein Teil des Auftragsbestands noch in diesem Jahr materialisieren sollte.Wie im letzten Comment (29.07.) erwähnt, könnte dies dazu führen, dass die kürzlich angehobene Jahresprogose (Umsatz: 72-77 Mio. Euro; EBIT: 5-6 Mio. Euro) erneut zu konservativ ist, da diese ausdrücklich ohne "China-III"-Umsätze geplant worden sei.Insofern bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 Euro für die SMT Scharf-Aktie. (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link