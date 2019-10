Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (30.10.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf werde am 13. November seine Q3-Zahlen vorlegen. Angesichts der jüngst veröffentlichten Prognosesenkung rechne Gröning zumindest auf Umsatzebene mit einer verhaltenen Quartalsperformance, während sich die Ergebnissituation gegenüber der Vorjahresbasis deutlich verbessert haben sollte.Bedingt durch die eingesetzte Abschwächung in für SMT Scharf elementaren Absatzregionen wie Russland und China (41% Umsatzanteil in H1 2019) erwarte Gröning einen Umsatzrückgang um rund 14,1% auf 16,3 Mio. Euro in Q3. Insbesondere der Kernmarkt China leide neben verschärften Konjunktursorgen und einer daraus resultierenden Investitionszurückhaltung hinsichtlich langlebiger Infrastruktur bei vielen Bergbauunternehmen momentan zusätzlich unter Lieferverzögerungen bei Motoren. Letzteres sei auf neue Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen zurückzuführen. Die noch in H1 verzeichnete Erlösdynamik dürfte sich daher sichtlich abgeschwächt haben.Ungeachtet des niedrigeren Umsatzniveaus dürfte das EBIT in Q3 spürbar gestiegen sein. Gröning rechne mit einer Größenordnung von rund 0,8 Mio. Euro, was einem Wachstum von 45,7% und einer EBIT-Marge von ca. 4,9% entspräche (Vj.: 2,9%). Im vergangenen Jahr hätten sich eine aufgrund des starken Neuanlagengeschäfts außerordentlich hohe Materialaufwandsquote von 63,5% sowie ein preisaggressives Auftreten zur Gewinnung von Marktanteilen und strategischen Projekten für das langfristig margenstarke After-Sales-Geschäft belastend auf das Ergebnis ausgewirkt. Diese Faktoren dürften sich mit einem normalisierten Produktmix wieder aufgelöst haben.Im Hinblick auf die Gesamtjahresschätzungen des Analysten impliziere sein antizipiertes Q3-Ergebnis für das Schlussquartal erneut einen deutlichen Umsatzrückgang von 32,3% und einen EBIT-Rückgang von sogar 62,0% gegenüber der wohlgemerkt sehr starken Vorjahresbasis. Vor dem Hintergrund der aktuell geringen Visibilität in einigen Kernmärkten habe Gröning damit bewusst eine nochmals verschärfte Nachfragezurückhaltung einkalkuliert und sich konservativ in der unteren Hälfte der Vorstandsprognose positioniert (Umsatz: 65,0 bis 67,0 Mio. Euro, EBIT: 4,5 bis 5,0 Mio. Euro). Bei einem weitgehend stabilen Jahresausklang sollte die Guidance des Unternehmens somit gut erreichbar sein.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 14,50 Euro. (Analyse vom 30.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link