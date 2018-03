Paris (www.aktiencheck.de) - Die Schweiz ist für Anleger seit jeher ein Hort der Sicherheit, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Mittlerweile habe sich die Lage an den Aktienmärkten - trotz der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Importzölle - wie der ein wenig beruhigt. Passend dazu habe auch der Franken wieder zum Euro abgewertet. Der Schweizer Leitindex SMI habe die zuvor erlittenen Verluste aber noch nicht wieder wettmachen können. Und dies, obwohl der Wirtschaftsmotor der Eidgenossen ein erfreuliches Niveau aufweise, um starke 0,6 Prozent habe das BIP im vierten Quartal 2017 zugelegt.Sehen lassen könne sich auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt: Gegenüber dem Vormonat sei die Arbeitslosenquote im Februar um 0,1 Prozentpunkte auf nun 3,2 Prozent gesunken. Mut würden auch die Stimmungsindikatoren für die Industrie machen, die im Februar nochmals habe zulegen können - und zwar auf 65,5 Zähler. Die Rahmenbedingungen für einen an Fahrt gewinnenden SMI könnten also kaum besser sein, zumal die Inflation mit 0,6 Prozent nach wie vor weit vom gewünschten Inflationsziel der Schweizer Notenbank (2 Prozent) entfernt sei und eine zeitnahe Straffung der lockeren Geldpolitik derzeit als äußerst unwahrscheinlich gelte. (09.03.2018/ac/a/m)