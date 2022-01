Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (13.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) unter die Lupe.Die zweite Gewinnwarnung von SMA Solar binnen fünf Monaten belaste den Kurs der Aktie am Donnerstag schwer. Mit einem Minus von knapp acht Prozent sei der SDAX -Titel auf den tiefsten Stand seit August 2020 gefallen. Damit habe die Aktie die massiven Gewinne, die im Oktober und November angelaufen seien, inzwischen komplett abgegeben.Das EBITDA dürfte dem Unternehmen zufolge im vergangenen Jahr bei 20 bis 30 Millionen Euro liegen. Zuvor sei SMA Solar von 50 bis 65 Millionen Euro ausgegangen. Probleme bereite ein Servicevertrag für Photovoltaik-Kraftwerke. Wegen nachträglich festgestellter Mängel würden noch Verhandlungen laufen, SMA wolle den Vertrag jedoch möglichst auflösen.Selbst wenn das Unternehmen mit einem EBITDA von 30 Millionen Euro das obere Ende der nun für 2021 avisierten Spanne erreichen sollte, hätte es doch die Markterwartung weit verfehlt: Analysten würden im Mittel ihrer Annahmen 62 Millionen Euro prognostizieren, also mehr als doppelt so viel."Eine solche Nachricht ist nicht gerade hilfreich, selbst wenn es sich um einen einmaligen Effekt handelt", so Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler. Rechnerisch ergebe sich eine Belastung von rund einem Euro je SMA-Aktie. Zuletzt habe der Kurs aber ein weit höheres Minus aufgewiesen. Gleichzeitig scheine sich dem Experten zufolge die Knappheit an Komponenten fortzusetzen. Wegen Lieferproblemen habe SMA Solar im September bereits das Gewinnziel für 2021 gekappt.Die Margenprobleme bei SMA seien nicht neu. Dennoch untermauere die neue Gewinnwarnung die Probleme noch einmal. "Der Aktionär" rät auch angesichts des miserablen Chartbilds zur Vorsicht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur SMA Solar Technology-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsen­medien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsen­medien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.