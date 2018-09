Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

20,06 EUR -7,98% (28.09.2018, 12:46)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund 900 Millionen Euro im Jahr 2017 ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Wechselrichter, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, digitale Energielösungen sowie umfangreiche Servicedienstleistungen bis hin zur operativen Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.100 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (28.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF).Das Unternehmen habe für 2018 eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht. Völlig überraschend komme die Ankündigung nicht, weil schon im Rahmen der Halbjahreszahlen die Zielsetzung infolge der veränderten Regulierung auf dem chinesischen Markt konservativer formuliert worden sei. SMA stelle jetzt einen Umsatz von 800 bis 850 (bisher: 900 bis 1.000; Gj. 2017: 891) Mio. Euro sowie ein EBITDA von leicht negativ bis ausgeglichen ((bisher: 90 bis 110; Gj. 2017: 97) Mio. Euro) in Aussicht. Nach den H1-Zahlen (Umsatz: 395 Mio. Euro; EBITDA: 41 Mio. Euro) spreche es insbesondere ergebnisseitig für ein sehr schwaches zweites Halbjahr. Im EBITDA seien bereits Sonderbelastungen enthalten, die jedoch erst 2019 liquiditätswirksam würden.Der Ausblick für 2019 (Umsatzwachstum, positives EBITDA) verspreche Besserung, falle jedoch vage aus. Der Analyst habe seine Prognosen deutlich gesenkt (u.a. EPS 2018e: -2,04 (alt: +0,79) Euro; EPS 2019e: -0,26 (alt: +0,97) Euro). Für ein Neuinvestment in die SMA-Aktie spreche wegen der vor allem kurzfristigen Unsicherheiten aktuell nichts. Auch wenn die deutlich schwächere Geschäftsentwicklung sowie die Restrukturierungsmaßnahmen die Bilanzkennzahlen (Eigenkapitalquote per 30.06.2018: 53%; Nettoliquidität: 393 Mio. Euro) schwächen würden, werde SMA einer der Gewinner der Marktbereinigung sein. Ferner seien die Langfristperspektiven für den Photovoltaikmarkt (zunehmender Ausstieg aus der Kohleverstromung, um Klimaziele zu erreichen) weiterhin intakt. Der Preisverfall sollte in den nächsten Jahren die Marktentwicklung stimulieren.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die SMA Solar Technology-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 33,00 auf 21,50 Euro reduziert. (Analyse vom 28.09.2018)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:19,87 EUR -9,68% (28.09.2018, 12:33)