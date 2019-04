Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale, digitale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Dieser Aufgabe widmen sich über 3.000 SMA Mitarbeiter in 20 Ländern mit großer Leidenschaft. Mit den innovativen Lösungen für alle Photovoltaikanwendungen ermöglicht die SMA Solar Technology AG Menschen und Unternehmen weltweit mehr Unabhängigkeit in der Anwendung von Energie. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern und Kunden macht die SMA Solar Technology AG den Umbau zu einer unabhängigen, dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung möglich.



Seit über 35 Jahren setzt SMA technologische Trends und treibt die Entwicklung der Erneuerbaren Energien voran. Mit ihren bahnbrechenden Wechselrichter-Technologien hat die SMA Solar Technology AG maßgeblich dazu beigetragen, dass die Erneuerbaren Energien die Pionierphase hinter sich gelassen haben und weltweit immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden.



Mit der Digitalisierung der Energiewirtschaft bricht die SMA Solar Technology AG nun auf in die Energiewelt der Zukunft. Photovoltaik spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie wird schon bald in allen Regionen die kostengünstigste Energiequelle sein.



Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, gilt es, Photovoltaik mit Speichern, E-Mobilität und weiteren Sektoren zu vernetzen und in das Gesamtsystem zu integrieren. Hier nimmt SMA eine Schlüsselrolle ein. Die lange Erfahrung und umfassende Expertise machen SMA zu einem gefragten Ansprechpartner für führende Unternehmen aus anderen Bereichen. Schon heute entwickelt SMA anspruchsvolle Systemlösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der "Strom-Prosumer" von morgen zugeschnitten sind.



Die SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) gelistet und im SDAX der deutschen Börse notiert. Ihre vielfach ausgezeichnete Technologie ist durch rund 1.100 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. (05.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Mit einem Plus von gut fünf Prozent führe die Aktie von SMA Solar den HDAX am Freitag an. Ende März sei der Solartitel nach schwachen Zahlen und einem hohen Verlust noch deutlich abgestürzt. Inzwischen habe der SDAX-Wert den Großteil des Minus aber wieder aufgeholt. Gehe es so weiter, gebe es bald wieder ein Kaufsignal.175,5 Millionen Euro habe SMA 2018 Minus gemacht. Trotz der nach wie vor hohen Nettoliquidität habe das den Zweiflern neue Nahrung gegeben, die infrage stelle, dass der Solarkonzern nachhaltig profitabel arbeiten könne. Da prominente Beispiele wie Conergy oder Solarworld bereits in der Vergangenheit gezeigt hätten, wie schnell die Highflyer der Solarbranche wieder auf den Boden der Tatsachen zurückfallen würden, seien die Sorgen durchaus angebracht.Die starke Erholung der letzten Tage zeige aber auch, dass Licht am Ende des Tunnels erkennbar sei. In der Solarbranche deute sich eine nachhaltige Trendwende an. Die Überkapazitäten von einst scheinen inzwischen abgebaut, die nicht nachhaltige staatliche Einmischung haben die Konzerne verdaut, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". SMA wolle mit seinem Solar-Wechselrichtergeschäft davon profitieren. Neue Trends wie Smart Home, Systeme für Batteriespeicher oder Elektroautos würden zudem für Fantasie sorgen.2019 drohe bei SMA zwar noch einmal unter dem Strich ein Verlust, ab 2020 würden die Experten aber erwarten, dass wieder rentabel gearbeitet werde. Der Vorteil: Auch im schwachen abgelaufenen Geschäftsjahr sei zumindest der Absatz stabil gewesen. Würden die Preise nun wieder anziehen, profitiere SMA entsprechend stark. Zumal in Zeiten der Energiewende die Bedeutung von Solarenergie weiter zunehme und ihre Kosten gleichzeitig sinken würden.