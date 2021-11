Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

49,16 EUR +18,00% (10.11.2021, 11:10)



XETRA-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

49,54 EUR +18,86% (10.11.2021, 10:55)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (10.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) unter die Lupe.Der deutsche Solarspezialist habe am heutigen Mittwoch solide Zahlen vorgelegt. Die Anleger seien trotz Belastungsfaktoren wie der branchenübergreifenden Lieferprobleme beeindruckt und die Aktie schieße um über 15 Prozent nach oben. "Der Aktionär" nenne die Highlights aus dem Q3-Report und die jetzt wichtigsten technischen Marken.Fehlende Bauteile würden SMA Solar bei guter Auftragslage ausbremsen. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs in den ersten neun Monaten habe der Wechselrichterspezialist aber wesentlich mehr als noch vor einem Jahr verdient. So seien unter anderem Produkte mit hoher Marge verkauft worden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Niestetal mitgeteilt habe. Der Erlös sei von Januar bis September um knapp 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 745 Millionen Euro gesunken, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um fast 28 Prozent auf rund 53 Millionen Euro gestiegen sei. Unter dem Strich seien 15,3 Millionen Euro heraus nach 9,2 Millionen vor einem Jahr gekommen.SMA Solar habe wegen der Lieferkettenprobleme bereits im September seine Jahresziele gekürzt, diese seien nun bestätigt worden. Im dritten Quartal habe sich die Versorgungslage nochmals verschärft, negativ hinzugekommen seien Projektverschiebungen. "Diese Effekte werden die Geschäftsentwicklung auch im vierten Quartal beeinträchtigen", habe es vom Unternehmen weiter geheißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: