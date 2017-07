Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch rund 900 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (29.06.2017/ac/a/t)



In den Solactive Global Sustainability Leaders Performance-Index hat es die Aktie von SMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) wegen ihres zu geringen Börsenwerts nicht geschafft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nachhaltig sei das Geschäftsmodell aber allemal. SMA sei Weltmarktführer in der Produktion und dem Vertrieb von Wechselrichtern, die in Solaranlagen zum Einsatz kommen würden. Angesichts der Konkurrenz aus Asien herrsche seit einiger Zeit ein erheblicher Preisdruck in der Branche. Allein im vergangenen Jahr seien die durchschnittlichen Verkaufspreise von SMA um rund 20 Prozent gesunken."Auch für dieses Jahr rechnen wir mit einem hohen Preisdruck in allen Märkten und Segmenten", habe Vorstandschef Pierre-Pascal Urbon im Mai eingeräumt. Um gegenzusteuern wolle sich SMA in den kommenden Jahren verstärkt zu einem Energiedienstleister entwickeln. Dazu habe der Konzern jüngst eine strategische Partnerschaft mit MVV Energie bei der Direktvermarktung von Solarstrom abgeschlossen. Noch könnten die neuen Produkte und Dienstleistungen, die mittelfristig 40 Prozent zu den Erlösen beitragen sollten, den erwarteten Preisrückgang nicht kompensieren. Deswegen rechne SMA für 2017 mit einem Rückgang des EBITDA von 141,5 Mio. auf 70 Mio. bis 90 Mio. Euro. Mit einer Nettoliquidität von 413 Mio. Euro per Ende März sei das Unternehmen aber gut für den laufenden Konzernumbau gerüstet.Aus charttechnischer Sicht stehen die Ampeln derweil auf Grün: Nach dem Kursprung um den Monatswechsel Mai/Juni konnte sich die SMA Solar Technology-Aktie von 200-Tage-Linie nach oben absetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2017)