Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

39,00 EUR +2,09% (25.01.2918, 10:03)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (25.01.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktie: SMA Solar lockt Anleger mit Ausblick - AktienanalyseMit den Zahlen legte SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) am Mittwoch einen Ausblick vor. Das dabei prognostizierte Wachstum von Umsatz und Ergebnis lockte die Anleger, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.SMA Solar habe das Jahr 2017 besser abgeschlossen als bislang prognostiziert. Besonders die Absätze in Europa und Asien hätten zu einem neuen Rekord geführt. Alle Segmente seien profitabel gewesen, habe es geheißen, so dass aufgrund des positiven Ergebnisses und einer geringen Kapitalintensität die Nettoliquidität gesteigert worden sei. Den Umsatz habe Unternehmen in seinen vorläufigen Zahlen mit mehr als 890 Millionen Euro und das operative Ergebnis mit über 95 Millionen Euro angegeben. Für das laufende Jahr gehe es von einem steigenden Umsatz auf 0,9 bis 1,0 Milliarden Euro aus und rechne dabei mit einem operativen Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern von 90 bis 110 Millionen Euro.Den vollständigen Jahresabschluss lege SMA Solar am 28. März vor. Auf dem Capital Markets Day am 26. Januar möchte der Vorstand über die Positionierung und die Entwicklung des Unternehmens informieren. Im Chart lasse sich eine steigende, doch zuletzt schwankende Tendenz bis Mai letzten Jahres zurückführen und aktuell zwischen 35,90 und 46,90 Euro beschreiben. Jüngst seien die Notierungen um 39 Euro noch nicht vorangekommen, obwohl sie Anfang November schon bis über 42 Euro gestiegen seien und dabei die Oberseite des Trendkanals erreicht hätten. Auch nach unten sollte er die Notierungen halten können, so dass sich ein Stoppkurs unter dem letzten Tief von 35,38 Euro anbietet, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:39,06 EUR +1,93% (25.01.2018, 09:53)