XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

22,55 EUR -1,96% (17.08.2018, 16:59)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

22,60 EUR -1,31% (17.08.2018, 17:05)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (17.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions rauscht in die Tiefe - Vorsicht empfohlen - AktienanalyseDie Zahlen des 3-D-Drucker-Herstellers SLM Solutions (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) sorgten für wenig Begeisterung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe das im TecDAX notierte Unternehmen den um Sondereffekte bereinigten Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf 3,8 Mio. Euro reduzieren können, Experten hätten aber mit einem deutlich geringeren Minus gerechnet. Der Umsatz sei ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Er sei lediglich um rund zwei Prozent auf 30 Mio. Euro vorangekommen. Vor allem aber der Ausblick habe enttäuscht: SLM rechne nach dem schwachen Halbjahresergebnis beim Umsatz jetzt mit einer Spanne von 115 bis 125 Mio. Euro. Zuvor habe das Unternehmen 125 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Zudem werde die EBITDA-Marge mit elf bis 13 Prozent schwächer als erwartet ausfallen. Bisher seien zwölf bis 13 Prozent anvisiert gewesen.Die Reaktion habe nicht lange auf sich warten lassen: Auf Monatssicht sei das Papier um mehr als 25 Prozent in die Tiefe gerauscht. Damit habe die Aktie seit Jahresbeginn gut die Hälfte ihres Wertes eingebüßt - so viel wie kein anderer TecDAX-Wert. So manchem Anleger dürfte es angesichts dessen in den Fingern jucken. So günstig sei das Papier schließlich seit zwei Jahren nicht mehr gewesen. Dennoch sei man derzeit wohl besser auf der Short-Seite aufgehoben - und das nicht nur mit Blick auf die stark eingetrübte Charttechnik.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: