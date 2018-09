Börsenplätze SLEEPZ-Aktie:



Kurzprofil SLEEPZ AG:



Die SLEEPZ AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte E-Commerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de, www.matratzendiscount.de oder www.bettenriese.de.



Unter der Marke "buddy" (www.buddysleep.de ) vertreibt die sleepz Home GmbH hauptsächlich ihre gleichnamige One-fits- All-Matratze.



Die Grafenfels Manufaktur GmbH (www.grafenfels.de ) hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.



Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Wolfhagen und Zürich. (18.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SLEEPZ-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, setzt das Rating für die SLEEPZ-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) aus.Die SLEEPZ AG habe am Freitag den Halbjahresbericht veröffentlicht. Der Umsatz habe mit 5,5 Mio. Euro knapp 7% unter Vorjahr gelegen. Diese Entwicklung sei von dem Analysten erwartet worden. Beim Ergebnis rutsche das Unternehmen bedingt durch die schwache Erlösentwicklung und einen spürbaren Rückgang der Rohertragsmarge (26,5% vs. 32,2%) tiefer in die roten Zahlen. Die Gruppe leide nach wie vor unter einem intensiven Preiswettbewerb, wobei die Verluste der sleepz home (-1,9 Mio. Euro) hauptverantwortlich für den Ergebnisrückgang seien. Die Matratzen Union Gruppe habe sich mit einem Halbjahresergebnis von -0,2 Mio. Euro vergleichsweise gut geschlagen und sollte im zweiten Halbjahr in die Gewinnzone zurückkehren können.SLEEPZ arbeite derzeit an der Umsetzung von zwei Akquisitionen (URBANARA und Sam Stil-Art-Möbel (SAM)). Durch die Zukäufe solle der Eigenmarkenanteil der Gruppe signifikant erhöht werden. Beide Unternehmen, SAM und URBANARA, würden einen Eigenmarkenanteil von 100% aufweisen. Zudem würden Synergien im Einkauf und der Logistik gehoben. SAM habe große Einkaufserfahrung in Asien und verfüge über ein Lager von rund 30.000 qm. Auf Ebene der Tochtergesellschaften sollten durch eine Anpassung des Bestandssortiments, eine verbesserte Aussteuerung von Preisen und eine Kostenreduktion die Verluste reduziert werden. Sollten beide Akquisitionen gelingen, würde das Umsatzniveau der SLEEPZ-Gruppe auf 35 bis 40 Mio. Euro steigen und sich der Eigenmarkenanteil signifikant erhöhen.Derzeit laufe die Platzierung einer Wandelanleihe im Umfang von bis zu 7,0 Mio. Euro. Das Unternehmen brauche liquide Mittel, um die beiden Akquisitionen umzusetzen und die eigenen Verluste zu finanzieren. Insofern sei die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe notwendig, um das operative Geschäft in der derzeitigen Form fortzuführen.Der Analyst habe seine Prognosen überarbeitet. Die Rücknahme der Erlösschätzungen hänge mit der Bereinigung des Bestandssortiments und der angespannten Finanzlage zusammen. Die Ergebnisprognosen seien aufgrund der Entwicklung in Q2 und einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld ebenfalls deutlich gesenkt worden.Das Rating für die SLEEPZ-Aktie setzt Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, aufgrund der ungeklärten Finanzierung der Geschäftsaktivitäten von sleepz home vorerst aus. (Analyse vom 18.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link