Tradegate-Aktienkurs SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

1,151 EUR -15,99% (28.08.2017, 10:29)



ISIN SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

DE000SKWM021



WKN SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

SKWM02



Ticker-Symbol SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

SK1A



Kurzprofil SKW Stahl-Metallurgie Holding AG:



Der SKW Metallurgie Konzern (ISIN: DE000SKWM021, WKN: SKWM02, Ticker-Symbol: SK1A) ist Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und anderen Produkten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden.



Die Zentrale des SKW Metallurgie Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture). Der Konzern erzielte 2016 einen gerundeten Gesamtumsatz von 230 Mio. Euro und beschäftigt rund 560 Mitarbeiter (Stand 31. Dezember 2016).



Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und ISIN DE000SKWM021. (28.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SKW Stahl-Metallurgie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ISIN: DE000SKWM021, WKN: SKWM02, Ticker-Symbol: SK1A).Das Unternehmen habe sich mit dem Finanzinvestor Speyside über die finanzielle Restrukturierung geeinigt. Sie sehe eine Kapitalherabsetzung (Verhältnis 1 zu 10) und einen anschließenden Debt-to-Equity-Swap (Kapitalerhöhung in Höhe von 45 Mio. Euro; Ausgabe von 12.435.367 neuen Aktien) vor. Damit würden die Maßnahmen drastischer ausfallen als von dem Analysten erwartet. Speyside strebe eine Beteiligung von 95% an und wolle zeitnah nach Vollzug des Debt-to-Equity-Swaps einen Squeeze-out durchführen. Auf der Hauptversammlung am 10. Oktober müsse dem Konzept mit der erforderlichen Mehrheit (75% des anwesenden Grundkapitals) zugestimmt werden. SKW empfehle die Zustimmung ausdrücklich, da andernfalls eine vollständige Rückzahlung der Kreditforderungen am 31.01.2018 nicht gewährleistet werden könne und die Existenz der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG gefährdet sei.Der Analyst behalte seine Prognosen zunächst bei. Er sehe auf dem gegenwärtigen Kursniveau ein Rückschlagpotenzial für das Wertpapier. Squeeze-out-Spekulationen könnten temporär zu Impulsen führen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die SKW Stahl-Metallurgie-Aktie mit Blick auf die zu erwartende deutliche Verwässerung von "halten" auf "verkaufen" zurück. Das Kursziel sei von 2,80 auf 1,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 28.08.2017)Xetra-Aktienkurs SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:1,154 EUR -19,41% (28.08.2017, 10:21)