Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19 Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de. (08.04.2022/ac/a/d)

Nachdem die Geschäftstätigkeit 2021 noch von pandemiebedingten Einschränkungen des Reiseverkehrs beeinträchtigt worden sei, habe das Pullacher Unternehmen mit einem starken Jahresauftakt für Aufsehen gesorgt. Anhaltend hohe Preise bei gleichzeitig reduzierten Kosten hätten SIXT in die Karten gespielt. Gehe es nach den Analysten, dürfte die Aktie schon bald auf die Überholspur wechseln."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Der SIXT-Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Die Digitalisierung des Geschäfts nehme Fahrt auf. Die aktuelle Preisentwicklung spiele dem Konzern in die Karten. Das wichtige Q3 mit der Sommer-Urlaubssaison dürfte im Fokus stehen. Die breit gefasste Prognose sollte spätestens dann modifiziert werden. Bis dahin dürfte die SIXT-Aktie aber schon wieder Kurs auf die Ziele der Analysten genommen haben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.