Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (20.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) unter die Lupe.Der Maschinenbauer aus Kahl am Main sei wieder voll da. "Wir haben die Phase der Restrukturierung hinter uns gebracht und bieten eine Wachstumsstory", sage den Experten Finanzvorstand Markus Ehret selbstbewusst bei ihrem Treffen in Frankfurt. Basis für die Rückkehr in die Erfolgsschiene sei eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staatskonzern China National Building Materials (CNBM) aus dem Jahr 2016. Hierbei handle es sich um den größten Glasproduzenten Chinas.Damals habe SINGULUS Aufträge zur Lieferung von Anlagen zur Produktion CIGS-Solarmodulen erhalten. Bisher habe das Unternehmen Equipment für zwei CIGS-Solarmodulfabriken mit einer Kapazität von jeweils 300 Megawatt geliefert. "Die Lieferung für die erste Anlage ist abgeschlossen und die Fabrik wird derzeit in Betrieb genommen. Die Zweite wird in Q1/2019 ausgeliefert." Der chinesische Partner als Bauherr baue insgesamt vier CIGS-Fabriken mit einer Produktionskapazität von jeweils 1,5 Gigawatt und brauche dafür SINGULUS-Maschinen. Jede Anlage von 300 Megawatt bedeute ein Volumen von ca. 85 Mio. Euro für SINGULUS. "Unser Auftragspotenzial liegt bei über 1,5 Mrd. Euro verteilt auf die nächsten Jahre", so Ehret.Der CFO zeige sich recht zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr der Auftrag für eine weitere Anlage folge. Die Risiken, dass sich dieses Geschäft nicht wie geplant entwickle, dürften sich in Grenzen halten. Ehret halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sich CNBM für einen anderen Partner als SINGULUS entscheide. "Der Aufwand für solch einen Wechsel wäre sehr hoch und würde sehr viel Zeit kosten." Es verbleibe somit das Restrisiko, dass CNBM die CIGS-Fabriken selbst gar nicht baue respektive, dass das Vorhaben beendet werde. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei aber nicht wirklich bezifferbar.Ein positives Zeichen dafür, dass es die Chinesen mit SINGULUS ernst nehmen würden, sei sicherlich die Absicht sich mit über 18% an SINGULUS zu beteiligen. Schon Anfang 2018 habe das Unternehmen verkündet, dass CNBM die Anteile von Roland Lacher, einem Mitgründer der Firma, übernehme. Der Kaufvertrag sei längst unterschrieben. Der Eigentumsübergang sei jedoch bis heute noch nicht erfolgt. Laut dem CFO seien die wesentlichen Bedingungen für das Closing inzwischen erfolgt. Sogar die Genehmigung für die Ausfuhr des Kapitals aus China liege schon vor. Es könne quasi täglich soweit sein, dass der Deal fix sei und CNBM Anteilseigner werde. Beeinflussen könne SINGULUS diesen Prozess nicht.Nicht minder spannend, aber natürlich deutlich kleiner vom Volumen her seien die Bereiche Medical und Halbleiter. Ehret wolle aber nicht ausschließen, dass eines der anderen Segmente ebenfalls durchstarte. In diesem Jahr habe SINGULUS bereits einen Auftrag von einem großen, europäischen Halbleiterunternehmen für die Lieferung einer Vakuum-Beschichtungsanlage erhalten. Derartige Maschinen würden meist zwischen 8 und 9 Mio. Euro kosten. Weitere Aufträge in diesem Segment könnten durchaus folgen.Im 1. Halbjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz von über 46 Mio. Euro erzielt. Das EBIT sei noch leicht negativ gewesen. In den ersten sechs Monaten habe der Ordereingang 65 Mio. Euro betragen und per Ende Juni zu einem Auftragsbestand von 125,3 Mio. Euro geführt. "Wir erwarten ein starkes 2. Halbjahr und sind zuversichtlich unsere Prognose zu erfüllen", so Ehret. Der CFO stelle einen Umsatz im niedrigen dreistelligen Millionenbereich in Aussicht bei einem EBIT im mittleren einstelligen Millionenbereich. Die Analysten von Warburg würden für dieses Jahr einen Umsatz von 160 Mio. Euro und ein EBIT von 13,5 Mio. Euro erwarten. Der Eindruck der Experten sei, dass sich der Umsatz auf 140 bis 160 Mio. Euro belaufen und SINGULUS das eigene EBIT-Ziel übertreffen könnte. Für das Jahr 2019 zeige sich der Finanzchef optimistisch, dass der Umsatz weiter zulege. Zu den Gewinnzielen habe sich Ehret nicht im Detail äußern wollen. "Bei einem Umsatz von 100 Mio. Euro erreichen wir Break-Even. Wir streben immer eine Bruttomarge von ca. 30% an. Der OPEX liegt dabei im Bereich von 30 Mio. Euro."Das Grundkapital sei eingeteilt in rund 8,9 Mio. Aktien und repräsentiere einen Börsenwert von 107 Mio. Euro. Bankschulden habe die Firma keine. Lediglich aus einer Anleihe seien noch Schulden in Höhe von 12 Mio. Euro offen. Eine weitere Kapitalerhöhung sei laut Ehret derzeit nicht geplant und auf Sicht auch nicht notwendig. Die Zinsbelastung sei überschaubar und Steuern zahle SINGULUS wegen Verlustvorträgen von mehr als 100 Mio. Euro erst einmal fast keine. Würden die Chinesen ihr Vorhaben im Bereich CIGS-Dünnschicht-Solartechnik realisieren, stehe SINGULUS vor einer grandiosen Zukunft. In dem Fall werde sich die Aktie nicht nur einmal verdoppeln.