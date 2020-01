Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (17.01.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).CNBM investiere planmäßig in weiteren Standort - Order für 1. Ausbaustufe in Xuzhou eingetroffen: Mit der neuen Order steige die Book-to-bill-Ratio des Spezialmaschinenbauers wohl wieder deutlich über 100%, würden die Fachanalysten der Research-Boutique EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie zu SINGULUS TECHNOLOGIES AG vorrechnen. Die EUR 50 Mio. Order sei bereits EQUI.TS-Planungsbestandteil. Wie das Management, würden Übrigens die Fachanalysten für die kommenden Jahre profitables Wachstum bei SINGULUS erwarten. In der Konsequenz verbessere sich das Chance-/Risiko-Verhältnis, insbesondere mit Blick auf die Liquiditätslage bei SINGULUS, wieder. Folglich würden jetzt Bewertung und Zielkurs von EUR 10,80 auf EUR 11,80 steigen.Der Ankeraktionär und Großkunde CNBM plane bekanntermaßen für seinen dritten CIGS-Produktionsstandort in der Stadt Xuzhou eine 300 MW Fabrik. Die Lieferverträge für die 1. Ausbaustufe (150 MW) seien nun unterzeichnet worden. Wie erwartet läge das Volumen bei über EUR 50 Mio., die Anzahlungen und somit der Produktionsstart in Kahl sollten also zeitnah erfolgen.Die Rahmenbedingungen seien, fundamental gesehen, gut. Die globale PV-Modul-Nachfrage stehe vor einem neuerlichen Wachstumsschub, die meinungsführenden Prognostiker von IHS Markit würden für 2020 von weltweit 142 Gigawatt neu installierter Leistung (+14% gg.Vj.) ausgehen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, empfehlen die SINGULUS-Aktie zum Kauf. Auch die Investoren würden spürbar zuversichtlicher. (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link