Die Fusion mit Yucaipa, bei der die SSU mit 3,2 Milliarden Dollar bewertet werde, bringe dem Unternehmen 645 Millionen Dollar frisches Eigenkapital ein, wovon 300 Millionen aus der sogenannten Pipe-Finanzierung stammen würden.



Einen Teil der Mittel verwende SIGNA Sports direkt für die Akquisition des britischen Fahrrad-Onlinehändlers Wiggle. Im europäischen Online-Fahrrad-Sektor entstehe dadurch ein dominanter Player: SIGNA Sports und Wiggle seien bislang die Nummer eins und zwei im Markt gewesen.



Für Rene Benko seien die Übernahmen von Karstadt und Galeria Kaufhof bislang kein Home Run gewesen. Deutlich besser laufe es bei SIGNA Sport United, die nach dem 2018 abgesagten IPO nun via SPAC an die Börse komme.



Für den "Aktionär" ist das Unternehmen ein klarer Kandidat für die Wachtlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 11.06.2021)



SIGNA Sports United mit Sitz in Berlin ist eine führende globale Sport-E-Commerce- und Tech-Plattform für Bike, Tennis, Outdoor und Teamsport mit mehr als 7 Millionen aktiven Kunden und fast 500 Millionen jährlichen Webshop-Besuchern. SIGNA Sports United vereint ikonische Webshop-Marken wie Wiggle, Chain Reaction Cycles, Fahrrad.de, Bikester, Probikeshop, Campz, Addnature, Tennis-Point, TennisPro, Outfitter und viele mehr. Mehr als 1.000+ Markenpartner, 500+ unabhängige Offline-Händler und mehr als 15 Millionen Mitglieder der digitalen Sport-Community sind mit seiner Plattform verbunden. Weitere Informationen: www.signa-sportsunited.com. (11.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt den Online-Sportartikelhändler SIGNA Sport United in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit drei Jahren Verzögerung kommt SIGNA Sport United nun doch an den Kapitalmarkt. Der Online-Sportartikelhändler des Milliardärs Rene Benko fusioniert dazu mit dem SPAC Yucaipa Acquisition Corporation (ISIN KYG9879L1216/ WKN A2QA3A). Das Unternehmen sei in der Corona-Krise stark gewachsen und werde bei dem Deal mit einem Milliarden-Betrag bewertet.Im vergangenen Jahr habe SIGNA Sport United (SSU) rund 32 Prozent mehr umgesetzt als noch 2019. Für 2021 solle das Umsatzwachstum zwar etwas geringer ausfallen, würden die prognostizierten 849 Millionen Dollar erreicht, stehe noch immer ein Plus von 22 Prozent zu Buche.Noch stärker sei der Zuwachs beim Gewinn ausgefallen. Dieser sei von 2019 auf 2020 um fast 40 Prozent gestiegen. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Management mit einer Steigerung von 25 Prozent auf 310 Millionen Dollar.Anziehen sollten insbesondere auch die Umsätze, die das Unternehmen mit der Bereitstellung der Technologie-Plattform an Verbände wie beispielsweise die International Tennis Federation einfahre. Für 2021 rechne SIGNA Sports damit, dort etwa 19 Millionen Dollar umzusetzen. Bis 2025 solle der Wert fast um das Dreiunddreißigfache auf 621 Millionen anwachsen.Laut SIGNA Sports seien 2020 auf den Sport-E-Commerce-Sektor 72 Milliarden Dollar entfallen. Gerade einmal ein Fünftel des Gesamtmarktes.