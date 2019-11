Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für Customer Management Lösungen. Das Unternehmen bietet marktführende Expertise im Customer Value und Customer Risk Management. Weitere Kernkompetenzen umfassen: Customer Analytics, Corporate Performance Management, Big Data sowie Business Intelligence und Data Warehousing.



Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in München, ist am M:access der Börse München notiert und mit drei Tochtergesellschaften an sechs Standorten in drei europäischen Ländern präsent: GUARDEAN GmbH (D), SHS VIVEON GmbH (D) und SHS VIVEON Schweiz AG (CH). Mit rund 250 Mitarbeitern und mehr als 200 Kunden in 15 Ländern gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management. SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrie, Handel und Telekommunikation zu seinen Kunden, darunter BayWa, BMW Financial Services, BP, Credit Suisse, Deutsche Telekom, Ingram Micro, Kabel Deutschland RaabKarcher, Orange, Shell, SüdLeasing, Vodafone und Zalando. (13.11.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - SHS VIVEON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) zu kaufen.Im Zuge der umfassenden Restrukturierung der Jahre 2017 und 2018 habe sich SHS VIVEON als ein fokussierter Anbieter von Softwareprodukten für das Risk und Kredit Management positioniert und scheine damit zurück in die Erfolgsspur gefunden zu haben.Nachdem bereits im zweiten Halbjahr 2018 eine signifikante Verbesserung erkennbar gewesen sei, hätten die ersten sechs Monate eine klare Ergebniswende und schwarze Zahlen gebracht. Auf dieser Grundlage habe das Unternehmen seine Prognose für 2019 deutlich angehoben und erwarte nun eine zweistellige EBITDA-Marge von 10 bis 11 Prozent sowie einen Jahresüberschuss im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich.Während ein Großteil der bereits erreichten Ergebnisverbesserung noch auf die vorgenommenen Kostensenkungen zurückzuführen sei, lasse die neue vertriebliche Dynamik die Erwartung künftiger Umsatz- und Ertragszuwächse begründet erscheinen. Allein im ersten Halbjahr habe SHS sieben Neukunden und damit fast doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr gewonnen, in der zweiten Jahreshälfte wolle das Unternehmen diesen Vertriebserfolg mindestens wiederholen. Damit deute sich an, dass die personelle und organisatorische Neuaufstellung des Vertriebs, eine der erfolgskritischen Komponenten des Restrukturierungsprogramms, gelungen sei.Zusammenfassend lasse sich festhalten, dass das von Jakubowski bisher unterstellte Turnaround-Szenario aufgegangen sei, was sich nicht zuletzt in dem rasanten Anstieg der Aktie auf sein bisheriges Kursziel niedergeschlagen habe. Da der Analyst aber davon ausgehe, dass SHS VIVEON auf dem nun eingeschlagenen Weg bleibe und in den nächsten Jahren signifikante Umsatz- und Ergebniszuwächse erzielen könne, traue er der Aktie nun weiteres Potenzial bis 11,60 Euro zu.Auf dieser Grundlage bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research das Urteil "buy" für die SHS VIVEON-Aktie. Das Kursziel werde von 10,00 Euro auf 11,60 Euro erhöht. (Analyse vom 13.11.2019)