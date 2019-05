Xetra-Aktienkurs SHS VIVEON-Aktie:

5,25 EUR +2,94% (09.05.2019, 14:54)



ISIN SHS VIVEON-Aktie:

DE000A0XFWK2



WKN SHS VIVEON-Aktie:

A0XFWK



Ticker-Symbol SHS VIVEON-Aktie:

SHWK



Kurzprofil SHS VIVEON AG:



Die SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für Customer Management Lösungen. Das Unternehmen bietet marktführende Expertise im Customer Value und Customer Risk Management. Weitere Kernkompetenzen umfassen: Customer Analytics, Corporate Performance Management, Big Data sowie Business Intelligence und Data Warehousing.



Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in München, ist am M:access der Börse München notiert und mit drei Tochtergesellschaften an sechs Standorten in drei europäischen Ländern präsent: GUARDEAN GmbH (D), SHS VIVEON GmbH (D) und SHS VIVEON Schweiz AG (CH). Mit rund 250 Mitarbeitern und mehr als 200 Kunden in 15 Ländern gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management. SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrie, Handel und Telekommunikation zu seinen Kunden, darunter BayWa, BMW Financial Services, BP, Credit Suisse, Deutsche Telekom, Ingram Micro, Kabel Deutschland RaabKarcher, Orange, Shell, SüdLeasing, Vodafone und Zalando. (09.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - SHS VIVEON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) weiterhin spekulativ zu kaufen.Im letzten Geschäftsjahr habe SHS VIVEON einen um ein Drittel geringeren Umsatz von 12,0 Mio. Euro erzielt und sei mit -0,4 Mio. Euro ins Minus gerutscht. Dennoch sei das Jahr nach Erachten des Analysten sehr erfolgreich gewesen. Denn die Zahlen seien Ausdruck der bereits 2017 eingeleiteten tiefgreifenden Umstrukturierung, in deren Rahmen das Geschäftsmodell klar auf die eigene Software ausgerichtet, die Komplexität und die Kostenbasis deutlich reduziert, der Vertrieb neu positioniert und ausgebaut und zahlreiche interne Prozesse neu aufgesetzt worden seien.Die Erfolge dieser Maßnahmen hätten teilweise bereits im zweiten Halbjahr beobachtet werden können, in dem auf EBITDA-Basis die Rückkehr in die schwarzen Zahlen erreicht worden sei (das gelte auch für das Gesamtjahr), doch sie würden vor allem im laufenden Jahr sichtbar werden, für das SHS VIVEON die Rückkehr zu profitablem Wachstum in Aussicht stelle. Die zentrale Herausforderung stelle nun die dauerhafte Erhöhung der vertrieblichen Dynamik dar, wofür es bereits erste vielversprechende Signale gebe. Die angekündigte Strategieanpassung in Richtung einer cloudbasierten, offenen Plattform-Lösung für das Risk- und Kreditmanagement, für die im Jahresverlauf weitere Details vorgestellt werden sollten, könnte die Entwicklung mittelfristig beflügeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHS VIVEON-Aktie: