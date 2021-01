ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (25.01.2021/ac/a/d)



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) charttechnisch unter die Lupe.Unter dem Motto "RSL + Bollinger Bänder - Das Beste aus zwei Welten" hätten sie Mitte November einen Handelsansatz vorgestellt, der das Konzept der Relativen Stärke auf Wochenbasis mit einem temporären Abtauchen unter das untere Bollinger Band im Tageschart verbinde. Die Idee dahinter sei, in trendstarke Titel zu investieren, nachdem diese im Tagesbereich eine Konsolidierung durchschritten hätten. Zugegebenermaßen, es habe ein wenig gedauert, bis die SHOP APOTHEKE-Aktie tatsächlich ins Laufen gekommen sei, doch mittlerweile liege ein weiterer vielversprechender Momentumansatz vor. So sei der Titel in der letzten Woche mit hoher Relativer Stärke aus der Schiebezone der letzten Monate zwischen 117 EUR und 167 EUR nach oben ausgebrochen. Neben dem Momentum spreche also auch der Abschluss eines Konsolidierungsmusters für eine Fortsetzung der Hausse, zumal auch der MACD ein neues Einstiegssignal generiert habe. Rein rechnerisch ergebe sich ein Anschlusspotenzial von rund 50 EUR, so dass perspektivisch Notierungen im Bereich von rund 215 EUR möglich seien. Zur Absicherung bzw. zur Gewinnsicherung würden sich die o. g. Ausbruchsmarken bei rund 167 EUR anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.01.2021)