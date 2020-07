Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

120,40 EUR +3,44% (06.07.2020, 08:51)



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

116,40 EUR (03.07.2020)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (06.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die SHOP APOTHEKE EUROPE sei laut vorläufigen Berechnungen auch im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Demnach verzeichne das Unternehmen im Berichtszeitraum ein Umsatzplus von satten 42 Prozent auf 233 Millionen Euro. Zudem könne die Online-Apotheke einen Rekordwert bei der Neukundengewinnung verbuchen.Der Umsatz sei in der DACH-Region um ein Drittel geklettert, im Segment international sogar um 105 Prozent auf 42 Millionen Euro. Die Anzahl der aktiven Kunden sei laut vorläufigen Berechnungen um 0,5 Millionen auf 5,5 Millionen gestiegen. "Unterm Strich liegen wir damit über unseren ursprünglichen Erwartungen", so CFO Jasper Eenhorst. "Auf Basis unserer aktuellen Einschätzung gehen wir schon im ersten Quartal davon aus, dass sich der hohe Umsatz und unsere konsequente Ausrichtung auf Effizienzsteigerungen sowie Skaleneffekte positiv auf unser EBITDA im zweiten Quartal auswirken werden."Die SHOP APOTHEKE EUROPE zähle zu den großen Krisengewinnern auf dem deutschen Kurszettel. Seit Wochen befinde sich der SDAX-Wert im Höhenflug, Analysten hätten reihenweise ihre Kursziele nach oben angepasst.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: