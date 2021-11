Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

143,90 EUR -2,82% (03.11.2021, 19:07)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (03.11.2021/ac/a/nw)





Venlo (www.aktiencheck.de) - Shortseller Citadel Advisors LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von SHOP APOTHEKE über die Offenlegungsschwelle an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Citadel Advisors LLC haben ihr Engagement in den Aktien der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ausgebaut.Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 02.11.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,45% auf 0,50% der Aktien von SHOP APOTHEKE erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SHOP APOTHEKE-Aktien:0,99% Marshall Wace LLP (28.10.2021)0,92% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (24.08.2021)0,61% BlackRock Investment Management (UK) Limited (05.10.2021)0,51% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (13.08.2021)0,50% Citadel Advisors LLC (02.11.2021)Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:145,10 EUR +7,01% (03.11.2021, 17:35)