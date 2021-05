Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (06.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelhändler SHOP APOTHEKE EUROPE habe das rasante Wachstum im ersten Quartal 2021 auch in einen steigenden operativen Gewinn umgemünzt. Dennoch finde das Zahlenwerk bei den Marktteilnehmern keinen Anklang, die Aktie des Unternehmens verliere am Donnerstag zwischenzeitlich knapp zehn Prozent an Wert.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im ersten Quartal um fast ein Fünftel auf 5,7 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz sei - wie bereits seit Anfang April bekannt - um 22 Prozent auf 284 Millionen Euro gestiegen. Die operative Marge sei leicht auf zwei Prozent zurückgegangen. Finanzvorstand Jasper Eenhorst habe den Rückgang unter anderem auch mit zwei Zukäufen und Investitionen in das weiter erwartete Wachstum begründet."Wir haben im ersten Quartal zwei strategisch bedeutende Akquisitionen getätigt", habe er gesagt. "Die Tatsache, dass wir momentan zwei Logistikstandorte parallel betreiben, wirkt sich zwar in den ersten sechs bis neun Monaten dieses Jahres auf unser Ergebnis aus, schafft aber die nötige Kapazität zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele." Der Konzern peile 2021 weiter ein Umsatzplus von rund 20 Prozent oder mehr an. 2020 sei der Erlös noch um 38 Prozent auf 968 Millionen Euro gestiegen. Vom Umsatz sollten 2,3 bis 2,8 (2020: 2,2) Prozent als bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben.Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) habe die Markterwartung verfehlt, habe es von der Commerzbank geheißen. Grund hierfür seien höhere Ausgaben für das operative Geschäft gewesen. Anleger würden die Aktie daraufhin abstrafen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link