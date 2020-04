Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (01.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die Aktien der notierten Versandapotheken-Unternehmen SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose würden im heutigen Handel gegen den Markt kräftig zulegen. Der Grund dafür seien positive Nachrichten in Sachen elektronisches Rezept (E-Rezept) seitens der Bundesregierung. Gesundheitsminister Jens Spahn habe eine Überraschung in petto.Das Bundeskabinett habe am heutigen Mittwoch den nachgebesserten Entwurf für das Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG) beschlossen. Darin seien auch mehrere Regelungen zur Ausgestaltung des E-Rezeptes enthalten.Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sehe sich laut DAZ.online damit gerade jetzt in der Coronakrise auf dem richtigen Weg: "Wir erleben gerade, wie digitale Angebote helfen, Patienten besser zu versorgen. Mit dem PDSG wollen wir dafür sorgen, dass solche Angebote schnell im Patienten-Alltag ankommen."SHOP APOTHEKE EUROPE und die Zur Rose-Gruppe würden sich seit geraumer Zeit von der Einführung des E-Rezeptes einiges erhoffen. "Ein Katalysator für die Online-Penetration ist die Einführung des E-Rezeptes im deutschen Markt", so SHOP APOTHEKE-CEO, Stefan Feltens, im August 2019 gegenüber "Der Aktionär".Der flächendeckende Einsatz von E-Rezepten ab 2022 könnte die führenden Versandapotheken wie SHOP APOTHEKE EUROPE und die Versender der Zur Rose-Gruppe in eine neue Dimension heben. An der Börse finde die Meldung bereits jetzt regen Anklang. Die Zur Rose-Aktie bleibe bei Schwäche kaufenswert.Die im SDAX gelistete SHOP APOTHEKE EUROPE wurde sogar gestern in das neue "Aktionär"-Musterdepot gekauft, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Perfektes Timing! (Analyse vom 01.04.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "Aktionär Depot" von "Der Aktionär".