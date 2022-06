Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (01.06.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Nach gutem Lauf seit Ende April und ersten kolportierten Details aus der Vortagessitzung der Nationalen Agentur für Digitale Medizin (Gematik) nähmen die Anleger von Online-Apotheken am Mittwoch Gewinne mit. Die Gematik sei verantwortlich für die bevorstehende bundesweite Einführung des E-Rezepts, die sich bereits mehrfach verzögert habe.Nach dem erstmaligen Sprung über 105 Euro seit Mitte Februar hätten die Papiere der SHOP APOTHEKE am Mittwochvormittag ins Minus gedreht. Sie seien zuletzt um knapp 4 Prozent auf 98 Euro gefallen. Für die Aktien des Konkurrenten Zur Rose sei es in Zürich nur leicht bergab gegangen, sie seien zuletzt aber auch weniger stark gelaufen.In aktuellen Medienberichten heiße es, dass das E-Rezept wie erwartet im Spätsommer schrittweise eingeführt werde - trotz des Widerstands der Ärzteschaft. "Der E-Rezept-Fahrplan steht", habe am Vortag das Branchenportal "Apotheke Adhoc" getitelt. Es verdichte sich, dass alle Apotheken ab September dazu in der Lage sein sollten, digitale Verordnungen abzuwickeln, Arztpraxen aber zunächst keine Verpflichtung auferlegt bekämen. Wie es geheißen habe, dürfte die projektführende Gematik an diesem Mittwoch die Details veröffentlichen."Die Politik ist den Forderungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung letztlich entgegengekommen, und im Gegenzug haben die Mediziner dem Projekt nun ihren Segen gegeben", habe der Analyst Alexander Thiel von Jefferies in seinem ersten Kommentar geurteilt. Laut Thiel solle zum Start neben Schleswig-Holstein auch die Region Westfalen-Lippe beim Testen eine führende Rolle einnehmen. Bayern wäre damit als ehemals vorgesehenes zweites Bundesland raus als Anführer der Einführungsphase.Das E-Rezept sei zentrales Thema für Online-Apotheken und sorge je nach Nachrichtenlage für Ausschläge in beide Richtungen. Die ursprünglich zu Jahresbeginn geplante Einführung habe sich immer wieder verzögert. Im Falle der SHOP APOTHEKE habe dies Ende April mit 65,28 Euro für das niedrigste Kursniveau seit Anfang 2020 gesorgt, als gerade die Corona-Pandemie ausgebrochen sei. Als Krisengewinner seien sie bis Anfang 2021 bis an die 250-Euro-Marke herangelaufen.SHOP APOTHEKE EUROPE und auch der Schweizer Rivale Zur Rose würden sich vom E-Rezept in Deutschland eine spürbare Belebung des Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Medikamenten erhoffen. "Der Aktionär" bleibt für beide europäischen Platzhirsche optimistisch gestimmt, die Papiere aber nur für den spekulativ ausgerichteten Anleger geeignet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link