Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit einem Fokus auf OTC- und apothekenüblichen Beauty- und Personal-Care-Produkten. Mit der im November 2017 durchgeführten Übernahme der Europa Apotheek wird SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie signifikant ausbauen. Durch die Kombination entsteht die am schnellsten wachsende integrierte Online-Apotheke mit einem pro-forma Umsatz in Höhe von rund EUR 318 Mio. für das Jahr 2016.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an knapp 2,4 Millionen aktive Kunden (Stand September 2017). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte in den ersten neun Monaten 2017 einen Umsatz von rund 191 Mio. Euro und ein Wachstum von +53% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (03.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Apotheke SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Das Ringen um ein mögliches Versandverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel zwischen den einzelnen Parteien und den Betriebskrankenkassen gehe weiter. Während die Christsozialen in Form von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml auf die Regulierung pochen würden, würden sich die Krankenkassen querstellen. Die Unsicherheit habe auch die SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie wieder unter die psychologisch wichtige 40-Euro-Marke gedrückt.Ein mögliches Verbot würde auch einen Teil des Geschäftes der SHOP APOTHEKE betreffen. Im Gespräch mit DER AKTIONÄR habe sich der CFO der Gesellschaft, Dr. Ulrich Wandel, aber optimistisch gegeben. Auch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr überzeuge. Sei ein mögliches Versandverbot vom Tisch, dürfte die SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie wieder deutlich höher notieren.Spekulative Anleger sollten die unsichere Phase zum Einstieg bzw. zum Aufstocken nutzen und die Position bei der SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie mit einem Stopp bei 32,00 Euro absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2018)