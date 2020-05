Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (15.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.SHOP APOTHEKE EUROPE habe vor allem beim bereinigten EBITDA und Cashflow im ersten Quartal 2020 positiv überraschen können. Kein Wunder, dass Anleger weiter beherzt beim SDAX-Wert zugreifen und neue Rekordkurse ermöglichen würden. "Der Aktionär" blicke im Nachgang der Zahlen auf die jüngsten Details bei der Online-Apotheke.In den vergangenen Jahren habe SHOP APOTHEKE EUROPE rote Zahlen geschrieben. Denn die Gesellschaft habe viel Geld in die Kundenakquisition in Form von Werbung gesteckt. Das habe Ergebnis und Cashflow belastet. Im ersten Quartal 2020 hätten beide Kennzahlen signifikant verbessert werden können. Damit mache das SDAX-Unternehmen einen großen Schritt in Richtung nachhaltiger Profitabilität.Im Pressebriefing habe CEO Stefan Feltens unter anderem die Kooperation mit Zava positiv hervorgehoben. Der Deal sei ein kleines Puzzlestück der "neuen" Shop Apotheke. Denn die Online-Apotheke wolle sich in Zukunft breiter aufstellen und sich zum Betreiber einer Plattform mit verschiedenen Dienstleistungen wandeln.Dazu würden unter anderem die Eigenmarken und ein eigener Marktplatz zählen. "Darüber hinaus werden wir im laufenden Jahr unseren Marktplatz starten, unser Same-Day-Angebot ausweiten und mit Anbietern von digitalen Gesundheitsleistungen zusammenarbeiten", so Feltens zu Beginn des Jahres im "Aktionär"-Interview.Die "Aktionär"-Dauerempfehlung blühe in der Corona-Krise erst so richtig auf. Angesichts des dynamischen Anstiegs in den letzten Wochen sei bei dem SDAX-Wert eine Konsolidierung überfällig. Langfristig besitze die Gesellschaft allerdings immenses Wachstumspotenzial, gerade im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezeptes in Deutschland.Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link