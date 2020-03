Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (03.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits gestern über Hamsterkäufe bei Versandapotheken wie der SHOP APOTHEKE EUROPE oder DocMorris (Muttergesellschaft Zur Rose) berichtet. Einige Produktgruppen würden aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auf eine extrem hohe Nachfrage treffen. SHOP APOTHEKE-Chef Stefan Feltens erkläre die aktuellen Auswirkungen gegenüber dem "Aktionär"."In den vergangenen Tagen hatten wir ein deutlich erhöhtes Bestellvolumen, zum Beispiel bei Desinfektions- und Schutzartikeln sowie bei Erkältungs- und Schmerzmedikamenten", so der Firmenlenker. "Bei einigen dieser Produkte gibt es Lieferengpässe oder sie können gar nicht mehr bezogen werden. Darüber hinaus fehlen vereinzelt Produkte, weil Rohstoffe aus China nicht zeitgerecht geliefert wurden."SHOP APOTHEKE EUROPE rüste sich bestmöglich für die aktuelle Lage. "Wir haben operativ sichergestellt, dass hinreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um das erhöhte Bestellvolumen abzuwickeln", erkläre Feltens. "Trotzdem haben sich die Lieferzeiten geringfügig verlängert. Außerdem haben wir in unserem Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um die Mitarbeiter für erhöhte Hygienestandards zu sensibilisieren."Dass aufgrund der Situation mit längerfristigen Belastungen für das Unternehmen zu rechnen sei, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, so CEO Feltens weiter. "Kurzfristig steigt das Bestellvolumen. Längerfristig könnte es bei einer größeren Anzahl von Produkten zu Lieferengpässen kommen, wenn unsere Lieferanten oder deren Vorlieferanten Produktions- oder Lieferprobleme hätten."Investierte Anleger sollten auf den Ausbruch setzen. Bei Schwäche bleibt die Aktie der Versandapotheke ein spekulativer Langfrist-Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das gelte auch für den Schweizer Konkurrenten Zur Rose. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link