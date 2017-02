SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SHL Telemedicine-Aktie:

Kurzprofil SHL Telemedicine Ltd.:



SHL Telemedicine (ISIN: IL0010855885, WKN: 589969, Ticker-Symbol: SZO, SIX Swiss Ex: SHLTN) ist eine Unternehmensgruppe, die telemedizinische Verfahren und Geräte entwickelt und vertreibt. Telemedizin ist die medizinische Behandlung unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt, Apotheker und Patienten mittels elektronischer Medien wie auch Telefonie. Sie wird insbesondere bei chronischen Erkrankungen wie Herzinsuffizienz oder akuten Problemen wie Herzinfarkt angewendet. In einem telemedizinischen Zentrum mit elektronischer Patientenakte kann so die ärztliche Diagnostik und Therapiekontrolle mit einem Fernmonitoring organisiert werden.



SHL Telemedicine ist hauptsächlich in Israel sowie in Deutschland tätig. SHL wurde 1987 von Yoram Alroy und Elon Shalev gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel. (02.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SHL Telemedicine-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Die Aktienanalystin von Vontobel Research, Carla Bänziger, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Rating für die SHL Telemedicine-Aktie (ISIN: IL0010855885, WKN: 589969, Ticker-Symbol: SZO, SIX Swiss Ex: SHLTN) "under review".SHL Telemedicine habe mitgeteilt, dass Yuval Shaked von seinem Posten als CEO zurückgetreten sei. Yuval Shaked habe SHL damit nur ein Jahr geleitet. Das Unternehmen habe die Suche nach einem Nachfolger bereits aufgenommen.Dieser Rücktritt komme sehr überraschend. Obwohl das Führungsteam im letzten Jahr vollständig ausgetauscht worden sei, sei bisher noch keine neue Strategie präsentiert worden.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, überprüft das Rating (zuvor: "hold") für die SHL Telemedicine-Aktie und das Kursziel von CHF 10,50. (Analyse vom 02.02.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs SHL Telemedicine-Aktie:6,299 EUR -6,64% (02.02.2017, 09:05)