Kurzprofil SHL Telemedicine Ltd.:



SHL Telemedicine (ISIN: IL0010855885, WKN: 589969, Ticker-Symbol: SZO, SIX Swiss Ex: SHLTN) ist eine Unternehmensgruppe, die telemedizinische Verfahren und Geräte entwickelt und vertreibt. Telemedizin ist die medizinische Behandlung unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt, Apotheker und Patienten mittels elektronischer Medien wie auch Telefonie. Sie wird insbesondere bei chronischen Erkrankungen wie Herzinsuffizienz oder akuten Problemen wie Herzinfarkt angewendet. In einem telemedizinischen Zentrum mit elektronischer Patientenakte kann so die ärztliche Diagnostik und Therapiekontrolle mit einem Fernmonitoring organisiert werden.



SHL Telemedicine ist hauptsächlich in Israel sowie in Deutschland tätig. SHL wurde 1987 von Yoram Alroy und Elon Shalev gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel. (13.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SHL Telemedicine-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Die Aktienanalystin von Vontobel Research, Carla Bänziger, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die SHL Telemedicine-Aktie (ISIN: IL0010855885, WKN: 589969, Ticker-Symbol: SZO, SIX Swiss Ex: SHLTN).Die Aktionärsgruppe der Familie Alroy (Gründer) habe beim Bezirksgericht Tel Aviv Klage gegen SHL, das neu gewählte Verwaltungsratsmitglied Ronen Harel, Cai Mengke und Himalaya AM eingereicht. Sie hätten das Gericht aufgefordert, festzustellen, dass Cai Mengke und Himalaya kontrollierende Aktionäre von SHL seien und gemeinsam handeln würden und dass der Entscheid zur Ernennung von Ronen Harel als unabhängiger Verwaltungsrat vom 05.01.2017 gegen die in Israel geltenden Gesetze verstöße. Eine Verhandlung sei für den 24.01.2017 anberaumt.Cai Mengke und Himalaya, beide chinesische Investoren, würden zusammen 40% der SHL-Aktien halten. Es sei zu hoffen, dass dieses Gerichtsverfahren die Unternehmensleitung nicht vom Tagesgeschäft ablenke. Bänziger werde ihre Anlagebeurteilung überprüfen, sobald sie Klarheit über die Strategie des Unternehmens habe.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, stuft die SHL Telemedicine-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 10,50. (Analyse vom 13.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs SHL Telemedicine-Aktie:6,341 EUR +0,17% (13.01.2017, 09:05)