Tradegate-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.046,00 EUR -0,34% (11.01.2019, 09:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.335,00 CHF +1,04% (11.01.2019, 11:51)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (11.01.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF).Schwieriges Umfeld zum Jahresstart: SGS sei nach wie vor stark im Bereich Rohstoffe engagiert (AGRI, MIN, OGC, O&G in INDU; VontE: 43% in GJ15 ggü. 40% in GJ18). Einerseits habe hier der Ölpreis in den letzten drei Monaten um rund 30% nachgegeben, andererseits belaste der Handelsstreit zwischen den USA und China den Markt insgesamt. Zudem seien derzeit 20% des China/GB-Geschäfts (75% davon in hochmargigen CRS) gefährdet.Stärkere Diversifikation gefragt: Eines der 2020-Ziele sei eine Steigerung des NA-Umsatzes um 50% gewesen (VontE: 15% in GJ18 bzw. unverändertes OG). Trotz mehr als zehn Akquisitionen in der Region (mit einem Gesamtumsatz von CHF 125 Mio.) würden OGC und MIN nach wie vor einen Großteil des - niedermargigen - Geschäfts darstellen.Dashboard - endlich: SGS werde einen Umsatz von CHF 350 Mio. veräußern (Underperformance, strategisch zweitrangig). Bertschy rechne hier u.a. mit Verkäufen/Schließungen in den Bereichen OGC, INDU und EHS.VontE vs. Konsens: Delta beim Fremdwährungsumsatz in GJ18/19: 2%. Darüber hinaus prognostiziere Bertschy für das GJ20 eine Marge von 16,7% (Ziel: über 17%), inkl. 2% durch Veräußerungen (Margensteigerung um 70 Bp) - während der Konsenswert bei 16,6% ohne Veräußerungen liege, was der Analyst als eher hoch betrachte. Aus dem ber. EPS und der Nettoverschuldung schließe Bertschy zudem, dass die Marktteilnehmer den abgeschlossenen Aktienrückkauf (noch) nicht vollständig berücksichtige.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Rating für die SGS-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 2.450 auf CHF 2.350 gesenkt. (Analyse vom 11.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGS-Aktie: