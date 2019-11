LT Lang & Schwarz-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.288,00 EUR -2,05% (07.11.2019, 17:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.537,00 CHF -2,05% (07.11.2019, 17:30)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (07.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) weiterhin zu kaufen.Verlangsamtes Wachstum, höhere Einsparungen: Mit Blick auf die angespanntere Konjunkturlage, die anhaltende Schwäche bestimmter Bereiche sowie die Beendigung einiger weniger rentabler Verträge (GJ19: 50 Bp Wachstumsbeitrag) rechne SGS im 2H mit einem tiefen einstelligen Wachstum (VontE: 2,8%, Kons: 3,8%). Im Gegensatz dazu sollten die Einsparungen aus der CHF 75 Mio. teuren Restrukturierung nun bei über CHF 90 Mio., statt CHF 75 Mio., liegen (VontE: bis CHF 85 Mio.). Berücksichtige man hier noch das aktive Portfolio-Management und die möglichen Effizienzgewinne, sei SGS sehr zuversichtlich, im nächsten Jahr eine Marge von über 17% erreichen zu können.EVA-orientierte Kultur: Um das M&A-Potenzial (Ziel: Übernahme von Einheiten mit bis zu CHF 500 Mio. Umsatz) sowie die max. zugrunde liegende Performance besser abschätzen zu können, habe SGS im 3Q eine EVA-Beurteilung durchgeführt. Das Ergebnis: über 150 Geschäftseinheiten mit einem Umsatzanteil von 8% hätten in den letzten 12 Mt. einen negativen EVA-Wert ausgewiesen. Im 4Q sei daher ein Sanierungsplan mit quartalweiser Überprüfung eingeführt worden.Höhere Einsparungen: Eine weitere Optimierung solle durch die Einführung standardisierter Prozesse in den gemeinsamen Servicezentren erreicht werden. Diese Maßnahme solle ab dem 1Q21 vollständig greifen. Außerdem solle der CF durch eine Verbesserung des DSO-Werts (VontE: CHF 20 Mio./Tg.) um vier Tage weiter optimiert werden.In einem gestrigen Beitrag hoffte Bertschy auf überzeugende Argumente für den Plan 2020, die heute bestätigt worden seien. Für das GJ20 erwarte SGS nun ein "solides Wachstum" (ggü. dem mittleren einstelligen Bereich, VontE 3,6%, Konsens 4,4%). EVA-orientierte Kultur, strenge Kostenkontrolle, disziplinierte Kapitalallokation, aktiveres Portfoliomanagement. SGS schaffe die Basis für eine weitere Wertschöpfung auf mittlere Sicht. Der Analyst sei nicht allzu besorgt wegen der geringeren Wachstumsvorgaben für das GJ20, die er erwartet habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGS-Aktie: