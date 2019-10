LT Lang & Schwarz-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.224,00 EUR +3,54% (11.10.2019, 09:44)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.450,00 CHF +3,07% (11.10.2019, 09:30)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (11.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) von "hold" auf "buy" hoch.Neuausrichtung der Unternehmenskultur: Die in den letzten Monaten erfolgte Neuordnung von SGS' Verwaltungs- und Operationsrat sei, mit Ausnahme der Neubesetzung des CFO-Postens, ohne größeres Publikumsinteresse geschehen - könnte aber eine grundlegende Neuausrichtung der Unternehmenskultur nach sich ziehen. Bertschy erachte die Neuanstellungen als positiv für die Weiterentwicklung des Konzerns: So seien in den letzten Monaten eine größere Veräußerung sowie Akquisition getätigt sowie eine umfassende Restrukturierung angekündigt worden. Es sehe ganz danach aus, als würden sich die Dinge in Genf grundlegend wandeln.Fokus auf EVA: Bertschy sehe derzeit drei Faktoren, durch die SGS künftig einen deutlichen Mehrwert schaffen könnte: 1) Reduktion der strukturellen Kosten durch Verschlankung und Vereinfachung des Konzerns; 2) aktiveres Portfolio-Management; 3) weitere CF-Optimierung plus ausgewogene Kapitalallokation.Signifikantes Aufwärtspotenzial: Vom Markt (noch) nicht beachtet: Die Margenprognose des Analysten für das GJ21 liege derzeit 70 Bp über Konsensniveau. Nach seinem EVA/DCF-Modell ergebe sich ein Nettobarwert von CHF 2.814 (statt bisher CHF 2.382).Nächster Kursimpuls: Investorentage am 7.-8. November (+)Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die SGS-Aktie von "hold" auf "buy" herauf und setzt das neue Kursziel bei CHF 2.800 an (bisher: CHF 2.350). (Analyse vom 11.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGS-Aktie: