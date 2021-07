Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2020 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von über 900 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (16.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Die SGL Carbon-Aktie gehöre zu den stärksten Werten an der Börse in diesem Jahr. Überraschend starke vorläufige Zahlen und eine Prognoseanhebung hätten dem SDAX-Titel in dieser Woche einen weiteren Kurssprung beschert.Auf breiter Front habe das Wiesbadener Unternehmen die Prognosen angehoben. Beim operativen Gewinn rechne SGL Carbon nun selbst im ungünstigsten Fall mit mehr als bisher im besten Fall. Für die Restrukturierung sei zudem wichtig, dass auch beim Cashflow mehr drin sein solle.Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Trendwende seien angesichts der starken Technologie und den zahlreichen Megatrends, die dem Konzern in die Karten spielen würden, gut. So profitiere SGL Carbon etwa vom massiven Ausbau der Windkraft, vom Fortschritt bei batteriebetriebenen Elektroautos und Brennstoffzellenautos oder von der Wiederbelebung der Luftfahrt.Während sich die SGL Carbon-Aktie auch deshalb seit Monaten im Aufwärtstrend befinde, würden die Analysten noch immer vorsichtig bleiben. Sie würden schon lange dauerhaft mehrheitlich zum Verkauf raten, hätten zuletzt allerdings immer wieder ihre Ziele nach oben anpassen müssen.