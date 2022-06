ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (09.06.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Mit deutlichen Kurssprüngen habe die SGL Carbon-Aktie in dieser Woche auf eine deutliche Anhebung der Jahresprognose reagiert. Auch am Donnerstag lege das Papier des Wiesbadener Kohlefaserspezialisten weiter zu. Höher habe die SGL Carbon-Aktie zuletzt im Januar notiert.Mittlerweile habe sich auch die Deutsche Bank zur jüngsten Entwicklung geäußert. Analyst Lars Vom-Cleff habe von einer "sehr signifikanten Anhebung der Jahresziele 2022" gesprochen. Dies sei eine positive Überraschung gewesen. Er habe deshalb sein Kursziel von 7,40 auf 7,80 Euro erhöht, die Einstufung laute nach dem Kurssprung aber weiterhin "hold".SGL Carbon habe v.a. davon profitiert, dass die gestiegenen Kosten für Energie und Transport besser an Kunden hätten weitergegeben werden können als erwartet. Grundsätzlich würden die Geschäfte des Konzerns deshalb weiter gut laufen. Durch den Fokus auf Megatrends wie Elektromobilität, Wasserstoff oder Windkraft winke in den kommenden Jahren zudem noch mehr Wachstum.Nach Jahren der Restrukturierung SGL Carbon wieder auf dem richtigen Weg. Die Bilanz müsse jedoch weiter gestärkt und noch mehr Vertrauen bei den Anlegern zurückgewonnen werden. Auch Rückschläge seien immer wieder einzukalkulieren. Mittelfristig seien zweistellige Kurse allerdings durchaus wieder denkbar, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2022)Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:7,215 EUR +0,70% (09.06.2022, 15:04)Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:7,185 EUR +0,14% (09.06.2022, 15:17)