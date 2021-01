ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2019 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon sei prächtig ins Börsenjahr 2021 gestartet. Die Hoffnung auf die Fähigkeiten des neuen Führungsduos Torsten Derr und Thomas Dippold einerseits und die Suche nach Profiteuren der Brennstoffzellentechnik andererseits hätten Anleger zuletzt beherzt zugreifen lassen.Fantasie biete das Segment Batterie & sonstige Energie (GMS). Denn die Speicherung von Energie, besonders im Bereich der E-Mobilität, sei eine große Herausforderung, für die gerade in der Autoindustrie Lösungen gesucht würden. Mit synthetischem Graphit als Anodenmaterial könne die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien erhöht werden. Bipolarplatten und Batteriefilze wiederum würden effizientes Laden und Entladen ermöglichen. Dieser Fantasie stünden Restrukturierungen entgegen. Die Experten würden erwarten, dass möglichst viele Altlasten ins Jahr 2020 gepackt würden, so dass sich eine vernünftige Basis für Wachstum ergebe, und würden mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung 2021 und dem Erreichen der Gewinnzone im Folgejahr rechnen.Das Kurs/Buchwert-Verhältnis sei durch die jüngste Entwicklung auf fast 3 gestiegen und der Turnaround werde erst 2022 erfolgen. Trotz dieser Konstellation spekulieren die Experten von "Der Anlegerbrief" mit der Depotaufnahme auf eine kräftige Erholungsphase, getrieben von der Wasserstoff-Fantasie. Das Kursziel laute 9,00 Euro. (Ausgabe 2 vom 23.01.2021)Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:6,17 EUR -1,12% (25.01.2021, 12:46)Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:6,16 EUR -0,81% (25.01.2021, 13:02)