Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit wird die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit.



Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group werden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group werden in der Stahl-, Aluminium-, Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithium-Ionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte werden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.



Mit weltweit 34 Produktionsstandorten, davon 18 in Europa, 9 in Nordamerika und 7 in Asien sowie einem Service-Netz in über 100 Ländern ist die SGL Group global aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten ca. 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1.323 Mio. Euro. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland. (10.11.2017/ac/a/nw)



New York (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Glen Liddy von J.P. Morgan:Glen Liddy, Aktienanalyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL CARBON (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) und erhöht sein Kursziel.Nach Abschluss der Verkäufe von nicht zum Kerngeschäft zählenden Aktivitäten sei die Bilanz des Unternehmens in guter Verfassung, so der Analyst. Der starke operative Gewinn in Q3 stamme insbesondere aus dem Segment Graphitmaterialien und -systeme (GMS).Glen Liddy, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat das Kursziel für die SGL CARBON-Aktie von 13,50 auf 14,10 Euro erhöht und sein "overweight"-Votum bestätigt. (Analyse vom 10.11.2017)Börsenplätze SGL CARBON-Aktie:12,865 EUR -1,04% (10.11.2017, 10:24)Tradegate-Aktienkurs SGL CARBON-Aktie:12,879 EUR +-1,91% (10.11.2017, 10:38)