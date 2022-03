Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (15.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der positive Newsflow halte bei SFC Energy an. Der heimische Brennstoffzellen-Spezialist habe bereits am Anfang der Woche einen Auftrag von AWILCO gemeldet. Nun folge am Dienstag eine Kooperation mit der österreichischen Wolftank-Gruppe bei der klimaneutralen Notstromversorgung. Charttechnisch sehe der deutsche Nebenwert spannend aus.SFC Energy und Wolftank würden der Pressemitteilung zufolge Anwendungen im Bereich von Notstromaggregaten für kritische Infrastrukturen adressieren. Hierzu würden Gasversorger, die Telekominfrastruktur sowie Wasserstofftankstellen in Italien und Österreich zählen.Laut den Unternehmen ergebe sich perspektivisch beim Austausch der bisherigen Netzersatzanlagen durch Wasserstoff und EFOY H2Cabinet ein Potenzial von zehn Megawatt bei den aktuellen Zielkunden. Im März 2022 möchten beide Partner ein erstes Pilotprojekt in Italien initiieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link