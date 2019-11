Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



9,38 EUR +6,59% (15.11.2019, 13:36)



9,42 EUR +5,84% (15.11.2019, 14:06)



DE0007568578



756857



F3C



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwei Tage nach der Gewinnwarnung habe SFC Energy die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal 2019 publiziert. Dass diese kein Highlight seien, sei angesichts der zuvor angepassten Guidance keine Überraschung. Doch dafür befinde sich laut dem Unternehmen das Wasserstoff-Programm mit ersten Serienaufträgen über Plan. Die Aktie verbuche klare Zugewinne.Doch zunächst zu den Zahlen: In den ersten Monaten 2019 habe SFC Energy einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Unter dem Strich stünden rote Zahlen in den Büchern."Wir blicken auf ein verhaltenes drittes Quartal zurück, das neben der üblichen Saisonalität weiter von einer deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Entwicklung im Segment Oil & Gas geprägt war", fasse Firmenlenker Dr. Peter Podesser den Geschäftsverlauf im dritten Quartal zusammen. Doch der Manager bleibe zuversichtlich: "Optimistisch stimmt uns dabei auch die zunehmende Diversifizierung unseres Geschäfts durch Produkte und erste Aufträge im Bereich Wasserstoff-Brennstoffzellen."Die SFC Energy-Aktie könne sich von den Tiefständen nach der Gewinnwarnung lösen. Im Zuge des Abverkaufs sei die "Aktionär"-Empfehlung jedoch unter den Stopp bei 9,00 Euro gerutscht. Es verbleibe ein Gewinn von etwa 13 Prozent.Interessierte Anleger sollten den Hot-Stock unbedingt auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2019)