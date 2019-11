Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

9,40 EUR -18,26% (14.11.2019, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

9,42 EUR -8,54% (14.11.2019, 14:10)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (14.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy streiche die Jahresprognose zusammen. Die Aktie breche nach Bekanntgabe der gekappten Ziele zweistellig ein.SFC Energy peile nun einen 2019er Umsatz von 58 bis 62 Millionen Euro an. Zuvor habe die Gesellschaft 67 bis 74 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Zum Vergleich: Im vergangenen Geschäftsjahr habe SFC Energy einen Umsatz von 61,7 Millionen Euro erlöst.Der geringere Umsatz schlage sich auch im Ergebnis nieder. Bisher sei SFC Energy von einem bereinigten EBITDA in einer Range von 4,5 bis sieben Millionen Euro ausgegangen. Diese Kennzahl solle nun zum Ende des Fiskaljahres zwischen 0,5 bis 2,5 Millionen Euro liegen. An der Mittelfristprognose, einen Umsatz von über 100 Millionen Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von über zehn Prozent in den kommenden drei bis vier Jahren zu erzielen, halte das SFC-Management fest.Anleger würden sich in Scharen von der Aktie trennen. Klar sei: Das Management rund um CEO Dr. Peter Podesser müsse im nächsten Jahr endlich die PS auf die Straße bringen. Im Fokus dürften dabei der Auftragseingang im ersten Quartal 2020 und die Entwicklungen im Geschäft mit Wasserstoffbrennstoffzellen stehen.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 9,00 Euro, Zukäufe sollten vorerst zurückgestellt werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2019)