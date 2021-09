Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsenaufsicht SEC leitete laut dem "Wall Street Journal" eine Untersuchung gegen den Krypto-Börsen-Entwickler Uniswap Labs ein - den Hauptentwickler hinter einer der weltweit größten dezentralen Kryptowährungsbörse Uniswap, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Ziel der Untersuchung sei, ob und gegebenenfalls wie die stark wachsende Sparte der Decentralized Finances (DeFi) in der Kryptobranche reguliert werden müsse.



Der TV-Streaminganbieter Roku (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) werde, ohne ein genaues Datum zu nennen, künftig seine Dienste auch in Deutschland anbieten. Das Unternehmen aus Kalifornien, wolle zum Start auf der Plattform seiner Geräte zahlreiche Streaming-Dienste vertreiben, darunter Kanäle von lokalen Anbietern wie Seven.One Entertainment Group, RTL Deutschland und Sky Deutschland. (07.09.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.